Une saison exceptionnelle pour le Club de ski de fond d’Amos

Le club rapporte en effet qu’un nombre record de 1551 skieurs a fréquenté les pistes de la Forêt récréative Dudemaine durant la saison hivernale. Le temps généralement plus clément que d’autres hivers a notamment joué en sa faveur.

Avec 726 jeunes de 6 à 17 ans sur les skis cet hiver, le président Clément Bérubé est particulièrement fier de voir une relève aussi nombreuse dans les sentiers.

On a une entente avec la commission scolaire et avec l’organisme CASH [Coalition pour l’acquisition de saines habitudes], qui nous donne un montant forfaitaire pour nous permettre de garder ça gratuit pour les jeunes sans qu’on ne perde de l’argent , fait-il valoir.

Le bâtiment d'accueil du Club de ski de fond d'Amos, à la Forêt récréative du Camp Dudemaine. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ça permet aux jeunes de venir skier, pas seulement avec l'école, mais quand ils veulent, que ce soit la fin de semaine, la semaine de relâche ou autre, sans payer. Pour les parents, c’est un avantage également. Et ça fait qu’ils accompagnent les jeunes, ce qui nous fait de la clientèle , poursuit Clément Bérubé.

Affluence record

En tout, les pistes ont été ouvertes durant 111 jours cet hiver, ce qui est dans la moyenne pour le club amossois. On parle d'une moyenne de 140 skieurs par jour, pour une affluence record de 15 512 jours/ski, loin devant l’ancienne marque de 12 000 jours/ski.

Clément Bérubé, président du Club de ski de fond d'Amos. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Clément Bérubé se réjouit de voir que l’engouement créé pour le ski de fond lors de la pandémie ne s’est jamais estompé.

Contrairement à d’autres organismes, la pandémie nous a fait du bien. Pendant une année ou deux, il y avait juste nous d’ouverts, ou à peu près juste nous. Les gens ont pris goût au ski, se sont équipés, et on pensait qu’ils allaient abandonner après, mais non, ils ont continué à venir et on a beaucoup de nouveaux adeptes , souligne M. Bérubé.

Le Club de ski de fond d’Amos a aussi vu plus de 500 adeptes de raquette utiliser les sentiers prévus à cette fin au cours de la saison.