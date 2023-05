Les conservateurs récoltent 5 M$ de plus que les libéraux en dons trimestriels

Les états financiers des partis, publiés par Élections Canada, montrent que les conservateurs ont recueilli plus de 8,3 millions de dollars, au cours du premier trimestre, auprès d'environ 46 000 donateurs.

Les conservateurs surpassent régulièrement leurs rivaux politiques au chapitre des contributions. Cette fois, ils ont battu les libéraux, au pouvoir, de près de 5 millions.

Les libéraux ont reçu environ 3,6 millions de près de 31 000 donateurs au cours de la même période.

Les néo-démocrates, qui ont accepté de soutenir les libéraux minoritaires aux Communes, avec une entente de soutien et de confiance, ont recueilli près de 1,3 million auprès d'environ 16 000 donateurs.

Le Bloc québécois a reçu près de 323 000 $ de 2000 donateurs. Le Parti vert a amassé près de 401 000 $ et le Parti populaire du Canada, plus de 296 000 $.

Le Parti conservateur a indiqué dans un communiqué que ces généreuses contributions témoignaient du mouvement croissant des Canadiens et des Canadiennes qui mettent leur argent durement gagné derrière un chef qui les écoute et répond à leurs préoccupations .

Un bon résultat pour les libéraux

Le Parti libéral peut encore tirer quelques données positives des derniers résultats : il a connu son meilleur premier trimestre en trois ans.

Selon son porte-parole Dmytro Basmat, ce bon résultat s'ajoute à la victoire obtenue en décembre lors de l'élection partielle à Mississauga, en Ontario.

M. Basmat a précisé que 97 % des dons étaient d'une valeur de moins de 200 $ et que la moitié étaient de 10 $ ou moins – ce qu'il a qualifié de preuve irréfutable du soutien important de la base du parti .

Pendant que Pierre Poilievre et le Parti conservateur pensent que la meilleure façon de récolter des fonds est de redoubler d'efforts en matière de politique négative et de division, Justin Trudeau et notre équipe libérale se concentrent sur la mise en œuvre d'un plan positif visant à rendre la vie plus abordable, à créer de bons emplois pour la classe moyenne, à fournir de l'air pur et une économie forte , a-t-il déclaré.

Toutes nos approches de collecte de fonds au niveau local ont reflété cet objectif , a souligné M. Basmat par écrit.

L'écart se creuse depuis la victoire de Poilievre

Pierre Poilievre a été choisi par les militants conservateurs comme chef de la formation politique avec plus de 68 % des votes. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Pourtant, les conservateurs peuvent se targuer d'avoir creusé davantage l'écart avec les libéraux depuis que Pierre Poilievre a pris les rênes du parti en septembre dernier.

Alors que le Parti conservateur était toujours en avance sur les libéraux au cours des trois premiers trimestres de 2022 – avec le plus grand écart à 1,8 million au premier trimestre –, son avance a atteint 4 millions au cours du dernier trimestre, juste après l'élection de M. Poilievre.

Le parti intensifie ses efforts de collecte de fonds et M. Poilievre soutient dans un communiqué que les conservateurs continueront de se battre pour que les Canadiens aient une vie décente . Il estime que les politiques du gouvernement libéral ont brisé ce pays et ont ruiné les Canadiens et les Canadiennes .