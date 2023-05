Celui qui a dirigé la Fondation entre 2014 et 2018, qui est également l’auteur du rapport sur l'évaluation du Protocole public en cas d'incident électoral majeur en 2021, était appelé à témoigner devant le comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique (ETHI).

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est sous le feu des projecteurs depuis février, après des révélations du quotidien The Globe and Mail selon lesquelles cet organisme aurait reçu, en 2016, un don de 200 000 $ de la part de Zhang Bin, un conseiller politique du gouvernement chinois, et de Niu Gensheng, un homme d'affaires et philanthrope chinois.

Le quotidien torontois avançait alors que ce don était lié à un complot de Pékin visant à influencer Justin Trudeau après son accession à la tête du Parti libéral du Canada, en 2013. À la mi-avril, la Fondation confirmait avoir remboursé les deux paiements reçus de 70 000 $ chacun, pour un total de 140 000 $. Un dernier chèque de 60 000 $ n'a jamais été versé.

En réponse à une question du député néo-démocrate Matthew Green pour savoir si la Fondation Trudeau avait mis en place un protocole approprié pour faire face à de possibles ingérences, M. Rosenberg a affirmé qu’à l’époque tout le monde faisait affaire avec la Chine . Les mentalités étaient différentes durant ces années-là , a-t-il répété à plusieurs reprises durant son témoignage.

« Nous n'étions pas naïfs pour avoir fait affaire avec des Chinois liés au gouvernement [de Pékin]. Nous étions toutefois naïfs de penser qu’en faisant affaire avec les Chinois, c’est [le Canada] qui serait en train d’exercer une certaine influence [sur Pékin] à travers la puissance douce. » — Une citation de Morris Rosenberg, ex-PDG de la Fondation Trudeau

Saisissant cette question au bond, le député libéral Greg Fergus a demandé plus de précisions à l’ancien PDG de la Fondation Trudeau. Ce dernier a expliqué qu’il partageait une vision avec l’ex-vice-recteur de l’Université de Montréal Guy Lefebvre, qui a négocié un don controversé avec des donateurs chinois, dont la Fondation Trudeau a profité.

Selon lui, M. Lefebvre pensait qu’en s’engageant avec les Chinois, cela lui donnerait à lui et à l’Université de Montréal l’opportunité de les familiariser avec nos méthodes de gouvernance, et les questions liées à l’état de droit et les droits de la personne.

Était-ce naïf? Avec le recul, ça l’était probablement , a ajouté celui qui a occupé le poste de sous-ministre des Affaires étrangères entre 2010 et 2013, sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

« Nous avions tort »

Se remémorant cette période, il a affirmé qu’il avait les mêmes convictions à l'époque : Sous le gouvernement Harper, je me suis rendu en Chine et j’ai soulevé des questions liées aux droits de la personne. [Les Chinois] n’ont pas aimé ça, mais je l’ai quand même fait parce qu’on pensait sincèrement […] qu’avec le temps [les Chinois] deviendraient plus démocratiques. Nous avions tort, mais c’est ce que nous croyions.

« Nous avons senti que nous pouvions faire plus de bien en organisant des conférences sur les changements climatiques, le commerce et même sur les questions des droits humains […] et que cela finirait par influencer les étudiants chinois de l’Université de Montréal […] et, d’une certaine manière, la Chine. » — Une citation de Morris Rosenberg, ex-PDG de la Fondation Trudeau

Je pense que personne ne s’attendait à un changement dans la politique de la Chine, et ça nous a pris du temps avant de le constater , a-t-il encore ajouté.

Selon lui, plusieurs d’entre nous étaient en quelque sorte naïfs envers la Chine avant l’arrestation de Michael Spavor et Michael Kovrig en décembre 2018 à Pékin, un geste qualifié de représailles après l'arrestation à Vancouver de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou.

Le témoignage de M. Rosenberg intervient quelques jours après celui de la personne qui lui a succédé à la tête de la Fondation Trudeau, Pascale Fournier. Cette dernière, qui a démissionné de son poste à la mi-avril, avec huit administrateurs, a affirmé devant le comité qu’une association culturelle chinoise proche de Pékin donnait des instructions aux employés de la Fondation. Elle a également indiqué que les démissions sont survenues à la suite de profondes divisions au sein du conseil d’administration.

Pascale Fournier a occupé le poste de présidente-directrice générale de la Fondation Pierre Elliott Trudeau pendant cinq ans. Photo : Zone Franche

Elle a d'ailleurs reproché à M. Rosenberg d'avoir présenté le don chinois comme étant entièrement canadien, alors qu’il a signé deux reçus qui ont été délivrés à deux adresses différentes, l’une en Chine et l’autre au Québec. Mardi, M. Rosenberg a répété que le don provenait d’une organisation enregistrée au Canada et qu’il n'était pas surprenant d’envoyer un reçu à une adresse étrangère.

Dans la foulée du don chinois et de la démission des administrateurs, le Bloc québécois avait demandé à la vérificatrice générale, Karen Hogan, d'enquêter sur cette affaire. Le 24 avril, le Bureau de la vérificatrice générale du Canada a annoncé dans une lettre qu'il n'y aurait pas d'enquête sur les dons privés reçus par la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

En mars, le gouvernement de Justin Trudeau a nommé David Johnston à titre de rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère lors des deux dernières élections fédérales. Son mandat a été précisé au début d'avril.

Les partis d'opposition à Ottawa continuent de réclamer la tenue d'une enquête publique sur l'ingérence étrangère. Une motion a même été adoptée en ce sens par les parlementaires à la fin mars. Mardi, M. Rosenberg s'est lui aussi dit en faveur d'une enquête indépendante pour élucider cette question.

Mercredi, ce sera au tour du frère du premier ministre Justin Trudeau, Alexandre Trudeau, toujours actif au sein de la Fondation à titre de membre de la succession, de témoigner devant ce même comité.