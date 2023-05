Les étudiants peuvent emprunter deux fois plus auprès du gouvernement

À partir du mois d'août, les étudiants sans personne à charge pourront emprunter jusqu’à 220 $ par semaine de la province, par rapport aux 110 $ par semaine auxquels ils avaient droit auparavant. Pour les étudiants avec des personnes à charge, le montant sera de 140 à 280 $ par semaine.

La province affirme qu’il s’agit de la première augmentation des prêts depuis 2006.

De plus, le gouvernement met en place des mesures pour atténuer la vie des nouveaux diplômés : ceux qui gagnent moins de 40 000 $ par année n’auront plus à faire des paiements de remboursement du moment qu'ils sont à la recherche d'un emploi dans leur domaine. Avant, ce seuil s’établissait à 25 000 $ par an.

Les paiements nécessaires auprès de ceux qui gagnent plus de 40 000 $ seront également diminués. Auparavant, ces personnes devaient faire des paiements équivalents à 20 % de leurs revenus, mais dorénavant, ils ne devront plus payer que 10 % de leurs revenus.

L'initiative de la province, qui nécessitera un investissement de 151 millions de dollars sur trois ans, se fait dans le cadre de son plan Future Ready Action.

Notre économie croît et se transforme rapidement. Le travail est en train de se transformer, et nous avons plus de postes vacants que de personnes qualifiées , a dit le premier ministre David Eby en point de presse.

Lors du même point de presse, Eddy Gooch, un membre de la Première Nation des tribus Cowichan, a raconté comment il a pu changer de carrière à la fin de sa trentaine. Il avait travaillé dans le milieu culinaire et dans l'industrie de la construction, mais avait toujours voulu devenir infirmier, un rêve qu’il a pu réaliser en retournant aux études au Vancouver Community College.

L’éducation a un coût. J’espère que les soutiens financiers comme ceux annoncés aujourd’hui encourageront davantage de gens à examiner les possibilités qui s’ouvrent à eux , dit-il.

