Forts vents : Hydro-Québec espère rebrancher 95 % des clients touchés mardi soir

C’est ce qu’a mentionné le porte-parole régional de la société d’État, Vincent Paquin, en entrevue à Radio-Canada. En fin d’après-midi, 144 équipes étaient sur le terrain.

Ça baisse et ça va baisser encore plus rapidement au cours des prochaines heures parce que les équipes qui viennent d'autres régions du Québec sont arrivées surtout en début d'après-midi. Donc, plus les heures vont avancer, plus les clients touchés vont ravoir de l'électricité. Ceci dit, notre objectif, c'est de rétablir le courant à 95 % d’ici la fin de la soirée , a-t-il expliqué.

Bilan des pannes

Lors du plus récent bilan des pannes de courant, vers 21 h, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean comptait 27 pannes et un peu moins de 700 clients privés d’électricité.

Le secteur le plus touché était la MRC du Fjord-du-Saguenay avec 18 pannes et 500 clients sans courant.

Vincent Paquin, conseiller aux affaires régionales pour Hydro-Québec au Saguenay–Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

À un moment lundi, jusqu'à 22 000 clients de la région étaient privés d’électricité en raison des forts vents. Des rafales de 90 km/h avaient été enregistrées.

Hydro-Québec rappelle qu’il faut composer le 911 si des fils sont sectionnés et qu'il ne faut pas s’en approcher.

Incomparable avec le 23 décembre

Pour Hydro-Québec, la situation de lundi n’est pas comparable avec la tempête du 23 décembre. Dans la région, il a fallu une semaine pour rebrancher tous les clients. Environ 50 000 clients avaient été privés d’électricité. À l’échelle du Québec, la tempête a entraîné des coûts de 55 millions de dollars.

Je ne vois pas de comparaison possible. Par contre, pour ce qui est du nombre de pannes, c'est comparable à ce qu'on a vécu dans le temps des Fêtes. Par contre, il y avait beaucoup plus de clients touchés [...]. Présentement, on n’est pas en train de changer des transformateurs, des choses qui sont plus compliquées à faire. On est surtout sur des arbres qui se sont abattus sur notre réseau , a ajouté Vincent Paquin.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque et de Michel Gaudreau