Marc Déry heureux de son passage au festival Portée du Collège d’Alma

Le 2 e festival Portée bat son plein au Collège d'Alma jusqu’au 7 mai. Mardi soir, les finissants du programme de techniques professionnelles de musique et de chanson ont partagé la scène avec Marc Déry et Alain Quirion, du groupe Zébulon.

L’auteur-compositeur-interprète Marc Déry était bien fier d’être en contact avec les jeunes.

C'est un honneur d'être choisi, premièrement, puis d’avoir l'occasion de jouer nos chansons avec des jeunes musiciens qui sont les pros de demain. Donc, c'est agréable, toujours, de se coller à la jeunesse. On dirait que c'est une fontaine de Jouvence, un peu. Le fait d'être avec les jeunes, on se sent un peu dans la gang encore , a-t-il fait savoir mardi en journée.

Son collègue Alain Quirion, membre de la première heure, se réjouissait également en marge d’une répétition en vue de la soirée.

On entend nos partitions jouées avec un arrangement plus spécial, puis c'est agréable , a ajouté le percussionniste.

L'auteur-compositeur-interprète Marc Déry était bien heureux d'être de la partie au second festival Portée. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Les finissants qui les accompagnent sur scène sont conscients de la chance qu'ils ont de côtoyer des artistes d'expérience. Cela leur permet aussi de constater la qualité de la formation qu’ils ont reçue.

Le parcours professionnel, ça va nous aider beaucoup en tant que musicien, surtout dans le futur. On a beaucoup de cours différents l'un de l'autre pour nous aider à mieux nous adapter , a indiqué Alex Turcotte, un finissant au Collège d’Alma.

Le festival a débuté le 26 avril.

Je pense qu'on a créé déjà un engouement avec la première édition, donc avec la deuxième édition, on devient de plus en plus gros dans la région. Puis je me dis qu'éventuellement, ce serait agréable que ça devienne un festival régional, au même titre que tous les autres festivals qu'on a dans la région , a affirmé Marie-Noëlle Claveau, enseignante et coorganisatrice du festival Portée.

Le parrain d'honneur du festival, Serge Fiori, offrira un atelier-conférence à La Tourelle du Collège d’Alma jeudi soir.

D'après un reportage de Julie Larouche