Les Remparts balaient les Olympiques et accèdent à la finale de la LHJMQ

Face à l’élimination, les Olympiques de Gatineau avaient promis qu’ils ne seraient pas une proie facile et n’abandonneraient pas face aux Remparts de Québec. Ils ont tenu promesse et lutté jusqu’à la fin, mais ont finalement dû s'avouer vaincu 3-1, mercredi soir au Centre Slush Puppie.

Les Remparts balaient donc leur série face à leurs adversaires de l’Outaouais, qui n’avaient jamais perdu quatre matchs de suite cette saison.

C’est ce qui rend ça vraiment tough, on croyait en notre groupe. C’est un groupe spécial et proche, c’est très difficile , a dit le défenseur Tristan Luneau, les yeux rougis après la rencontre.

Les Olympiques avaient commencé le match en lion, alors qu'Alexis Gendron a fait bouger les cordages sur le premier tir avant la dixième seconde de jeu. Justin Robidas a ramené tout le monde à la case départ à 7:38 en battant Francesco Lapenna d’un tir vif au dessus de son épaule gauche.

Les Olympiques célèbrent le premier but du match marqué après moins de dix secondes de jeu. Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

La suite a appartenu au gardien William Rousseau, encore lui, qui a fait 30 arrêts, dont plusieurs à des moments clé de la rencontre pour se mériter la première étoile. Charle Truchon a marqué le but gagnant en 3e période et Vsevolod Komarov a complété la marque dans un filet désert.

On a été en contrôle du début à la fin même s’il ont marqué dans les premiers instants du match , a analysé l’entraîneur des Remparts Patrick Roy. On n’a pas bronché. La résilience de ce groupe me rend fier comme entraîneur et mon gardien a été fumant du début à la fin, il joue du très beau hockey pour nous.

Justin Robidas a égalé la marque sur ce tir alors que la rondelle a effleuré l'épaule gauche de Francesco Lapenna. Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

Ils faut leur donner le crédit, ils ont capitalisé sur leurs chances. Nous n’avons jamais été capable de garder notre momentum. [On a beaucoup tirer de l’arrière] et ça devient taxant, même si j’ai trouvé que c’est là qu’on jouait notre meilleur hockey, parce qu’on jouait sans pression , a lancé l’entraîneur des Olympiques Louis Robitaille.

« Il ne nous manquait pas grand-chose. En prolongation, c’est des revirements et des détails C’est une question de circonstances. » — Une citation de Olivier Nadeau, capitaine des Olympiques

Le capitaine des Olympiques Olivier Nadeau n'a pas su faire la différence dans cette série contre Québec. Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

Nos revirements nous ont coûté vraiment cher dans les quatre matchs. Personne n’aurait été surpris si on avait volé la série. Les remparts étaient dû, les dieux du hockey étaient avec eux. Il faut leur lever notre chapeau nous avoir battu , a renchérit Olivier Nadeau.

Des Remparts plus matures et motivés par les prédictions

Les joueurs des Remparts n’ont pas caché après la rencontre qu’ils ont été motivés par les prédictions des journalistes qui favorisaient presque tous les Olympiques avant la série.

De se faire dire qu’on était la moins bonne équipe des quatre [finalistes] alors qu’on avait terminé au premier rang de la Ligue ça nous a donné un coup. Ça nous a vraiment motivé , a précisé Nathan Gaucher. Je pense pas qu’on va parier contre nous pour la finale.

Ça peut-être joué un rôle, je ne sais pas. Mais, il faut jouer au hockey et on a affronté une équipe très bien bâtie. Tu m’aurais dit qu’on gagnerait en quatre matchs avant la série et je ne t’aurais jamais cru , a précisé Patrick Roy.

Les Olympiques n’étaient peut-être pas encore prêts à gagner ces grosses séries de fin d’années. L’équipe a reconnu que le manque d’adversité en fin de saison alors que la formation a remporté 21 matchs de suite a pu influencer le parcours des joueurs.

[Les Remparts] ont appris à jouer de la bonne manière dans l’adversité. Ils nous ont mis beaucoup de pression. Quand on avait l’avantage, on allait pas chercher le killer goal, le 2e ou le 3e. Ca beaucoup été par séquences , a souligné Louis Robitaille.

C’est une équipe rapide en relance et ça nous a surpris quelques fois dans la série. Cette saison a été incroyable avec les partisans, l’ambiance et nos expériences. C’est une année marquante , a mentionné Tristan Luneau qui veut mettre ses moments dans ses bagages.

Les Remparts eux, profiteront de quelques jours de congé avant d’entamer le mission ultime, remporter le Trophée Gilles-Courteau.

« On a atteint l'objectif de la finale, mais le le travail n’est pas fini. On a prouvé qu’on est une bonne équipe et qu’on a notre place. Il reste quatre matchs à gagner. » — Une citation de Nathan Gaucher, attaquant des Remparts

C’est une porte ouverte et tout le monde doit la prendre. Chaque jeune voudrait avoir cette chance. Il faudra se mettre dedans et bien se préparer. Peu importe qui on va affronter, on va se concentrer sur nous , a réagit le gardien William Rousseau.

Les Remparts feront face au gagnant du duel entre les Mooseheads de Halifax et le Phoenix de Sherbrooke et sont assurés de commencer la série au Centre Vidéotron de Québec.