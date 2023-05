La sécheresse et le vent exposent plusieurs régions de l’Alberta à des risques d’incendie

Des conditions de sécheresse et des vents exposent plusieurs régions de la province à des risques d’incendie, déclare Alberta Wildfire, le service de gestion des feux de forêt.

Il appelle à plus de précautions d’autant plus que les conditions qui ont favorisé des incendies ces derniers jours risquent de se poursuivre

En date du 2 mai, le nombre de feux actifs s'établissait à 42 dans la province

Ce nombre risque de s'accroître dans les prochains jours à cause du climat, souligne Josee St-Onge, agente d'information auprès d'Alberta Wildfire.

La province connaît une période prolongée de temps chaud et sec, ce qui augmente le danger d'incendie à des niveaux extrêmes dans certaines régions, explique-t-elle.

« Les prochains jours, on s'attend à ce que ce soit encore chaud et sec. Tout le monde va être sur le qui-vive pour répondre à de nouveaux incendies et continuer à combattre ceux qui sont déjà sur le terrain. » — Une citation de Josee St-Onge, agente d'information à Alberta Wildfire

Lorsque les températures sont plus élevées et que les vents soufflent, l'environnement est propice à l'éclosion et au démarrage des incendies, renchérit Derrick Forsythe, responsable des informations auprès d'Alberta Wildfire.

En raison d'un manque de pluie, les arbres et les herbes sont secs et extrêmement inflammables. Dans ces conditions, un feu de forêt peut se déclencher facilement et se propager rapidement , déclare-t-il.

Le risque d’incendie est particulièrement élevé dans la forêt boréale, précise Josee St-Onge. Il s'agit de la zone forestière au nord d'Edmonton, de la frontière de la Colombie-Britannique à la frontière de la Saskatchewan.

L'agente d'information précise qu'à cette période de l'année, il est rare de voir de la foudre, alors il est fort probable que ces incendies soient déclenchés par l'activité humaine.

Les restrictions de feux

En raison de ces conditions, des restrictions de feux sont mises en place dans une grande partie de la province.

Josee St-Onge demande aux Albertains et aux visiteurs de faire très attention quand ils sont dans une zone forestière et de bien s'assurer d'éteindre leur feu de camp. Photo : Fournie par Josée St-Onge

Dans la zone forestière de Rocky Mountain House il est désormais interdit d’allumer les feux en plein air, et ce jusqu’à nouvel ordre. Tous les feux de bois sont interdits dans cette zone.

Dans le nord de la province, dans la forêt boréale, on a mis en place une restriction de feu similaire, mais un peu moins sévère. Les gens peuvent encore avoir des feux de camp sur les terrains privés ou dans les terrains de camping , explique Josée St-Onge.

Une interdiction de faire du feu est aussi en vigueur dans la ville d'Edmonton.

L'interdiction porte sur les feux à ciel ouvert, les feux d'artifice, les foyers d'arrière-cour, les poêles et les barbecues qui utilisent des combustibles tels que le bois et les briquettes.

David Lazenby, chef des pompiers par intérim, ne sait pas quand l’interdiction sera levée.

Nous avons besoin de l'aide de la nature pour lever l'interdiction. Les prévisions météorologiques montrent que la fin de la semaine sera encore sèche et chaude. Cela signifie que nous allons maintenir l’interdiction.

En date du 30 avril, Edmonton avait connu 185 feux de broussailles, d’herbe ou de végétation de différentes tailles cette année. Six de ces incendies ont constitué une menace pour les structures avoisinantes, selon le chef des pompiers par intérim.