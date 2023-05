Winnipeg réduit la vitesse dans 5 rues pour favoriser les déplacements à vélo cet été

Dès que les panneaux de limitation seront installés, les nouvelles limites de vitesse s’appliqueront dans les rues suivantes : Promenade Lyndale, de la rue Cromwell à la rue Gauvin (30 km/h)

Croissant Wellington, du chemin Academy au croisement du chemin Academy /de la rue Maryland (30 km/h)

Avenue Wolseley, du chemin Raglan à la rue Maryland (30 km/h)

Promenade Churchill, de la rue Hay à l’avenue Jubilee (30 km/h)

Promenade Kilkenny et la promenade Kings, de l’avenue Burgess à l’avenue Patricia (40 km/h)

La circulation sera limitée à un pâté de maisons sur l'avenue Wolseley après les opérations de nettoyage de printemps de la Ville.

Ce règlement sera en vigueur les fins de semaine de mai, juin, septembre et octobre, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant les mois de juillet et août. Des restrictions de circulation s’appliqueront aussi pour les autres routes.

La Ville invite les Winnipégois à suivre l’évolution des limites de vitesse sur son site (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .

Ce n’est pas la première fois que la Ville limite la circulation automobile pour favoriser les déplacements en vélo durant l’été.

Le Programme « rues ouvertes » lancé en 2020 pendant la pandémie limitait déjà la circulation dans une quinzaine de rues.

Le programme actuel concerne cinq de ces rues, tandis que 10 autres verront leur vitesse réduite de façon permanente d’ici les quatre prochains moins.