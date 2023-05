Un enseignant du Cégep souhaite imprimer en 3D pour construire des maisons

David Laliberté, enseignant en technologie de maintenance industrielle, est à la tête du Regroupement innovant pour l’impression d’immeubles durables (RI³D), qui a récemment reçu une aide financière de 900 000 $ du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) pour mener à bien le projet.

L’objectif, d’une part, c’est qu’on imprime le premier bâtiment modulaire au Québec. On imprimerait des modules en usine et on assemblerait ces modules sur un terrain pour procéder à la construction du bâtiment. C’est l’élément innovant du projet, parce que de l’impression de bâtiment sur site, il s’en fait déjà. Il y a plusieurs centaines de bâtiments qui ont été imprimés à travers le monde. C’est émergent, mais ce n’est pas totalement nouveau , mentionne M. Laliberté.

L’instigateur du projet est d'avis que la construction d'unités d'habitation par impression 3D permettra de répondre à la fois au problème de manque de logements et à celui de la pénurie de main-d'œuvre.

En général, lorsqu’il y a eu une pénurie de main-d’œuvre dans l’histoire de la construction, la préfabrication a pris de l’ampleur. Notre processus, c’est définitivement un mode de préfabrication. C’est juste que notre préfabrication, on veut la faire par impression. Ça va aider, mais c’est sûr que ça ne pourra pas remplacer tous les types , explique-t-il.

« On veut venir répondre à un certain besoin et libérer des bras pour que les gens de la construction puissent travailler la construction plus conventionnelle. » — Une citation de David Laliberté, enseignant en technologie de maintenance industrielle

David Laliberté mène le groupe d’une quinzaine d’experts et de chercheurs souhaitant construire des habitations modulaires par impression 3D. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Alors que des impressions de bâtiments en 3D ont déjà été réalisées en extérieur, notamment en Ontario, l'impression de telles infrastructures en usine constitue pour sa part une première.

Les principaux avantages, c’est de pouvoir imprimer 12 mois par année sans avoir besoin de considérer la température extérieure. C’est aussi le fait d’avoir une imprimante qui peut rouler 24 heures sur 24 sans avoir besoin de la mobiliser et de la démobiliser, de la mettre sur un camion pour l’apporter sur un autre site. Si on est en usine, on peut avoir une meilleure gestion de la température et de l’humidité ambiante. Donc, on peut s’assurer d’avoir toujours la même qualité , fait valoir M. Laliberté.

Améliorer le bilan carbone

Le Regroupement l’admet, le béton, utilisé pour construire les bâtiments avec la technologie de l’impression 3D, est une matière avec un bilan carbone plutôt décevant .

Parmi les chercheurs de l’équipe de David Laliberté figure Ammar Yahia, professeur à l’Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire industrielle du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) sur les bétons fluides à rhéologie adaptée.

Le Centre technologique des résidus industriels (CTRI), au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le béton, c’est un matériau composé de différents ingrédients. La composante la plus problématique dans le béton, c’est le ciment. C’est la poudre qui est fabriquée et qui émet beaucoup de CO2. Ce qu’on est en train de faire, à Sherbrooke et avec les collègues un peu partout à travers la province, c’est de réduire l’utilisation du ciment. Donc, remplacer le ciment par des ajouts cimentaires alternatifs sans affecter négativement la performance du béton , détaille M. Yahia.

Les chercheurs souhaitent également améliorer les performances mécaniques et la durabilité du béton afin de réduire les volumes nécessaires pour construire une structure.

Des retombées importantes

Le directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, se réjouit de voir ce projet prendre naissance entre les murs de son institution. Selon lui, une partie importante du crédit revient à David Robitaille, qui a assemblé l’équipe d’experts composant le RI³D.

Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est très positif. En même temps, il faut donner tout le crédit à l’enseignant lui-même. Ce genre de collaboration, ce ne sont pas les institutions, ce ne sont pas les chefs des établissements, ça vient de gens qui se côtoient et se connaissent. C’est sûr que comme institution, on est heureux des retombées, mais ce n’est pas Sylvain Blais, ce n’est pas le recteur de l’Université de Sherbrooke ou le directeur d’un centre qui amène ces collaborations, ce sont les gens entre eux qui ont des passions, qui échangent sur ces passions-là et qui apportent une vision , affirme-t-il.