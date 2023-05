Des camps de jour complets quelques secondes après l’ouverture des inscriptions

C'est très, très, très populaire comme camp de jour et je suis consciente que c’est le cas dû, je le vois actuellement depuis que je suis en poste, aux animations qui se font sur l'heure du midi, aux animations qui se font les week-ends. Je peux dire sincèrement qu’on a une équipe forte de passionnés. Donc, être un parent, c'est certain que j'essaierais d'inscrire mon enfant au Patro , a commenté la nouvelle directrice générale du Patro, Sophie Bouchard.

Du côté du Centre du lac Pouce, à Laterrière, les inscriptions étaient complètes après deux jours pour le camp d'été, qui permet de passer la nuit sur place.

L'équipe d’employés du Centre du lac Pouce est complète, mais la demande des jeunes est si grande qu'elle aurait pu être bonifiée pour répondre aux besoins. L'organisation reste toutefois très contente du nombre d'inscriptions.

Il faut s'adapter au niveau des ressources humaines. On en aurait un petit peu plus, on pourrait ouvrir un peu plus de places, mais je vous dirais, on réussit à afficher complet puis à trouver le personnel , a indiqué le directeur général, Laval Dionne.

Laval Dionne est le directeur général du Centre du lac Pouce. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

Les inscriptions pour le camp de la Ville de Saguenay vont rondement également, surtout chez les groupes plus jeunes, soit les 5 à 8 ans.

Les camps des Débrouillards, à Chicoutimi et Jonquière, organisés par Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean disposaient de 60 places par semaine.

Pas de manque de personnel au Patro

Le Patro de Jonquière a la chance de ne pas avoir de problème de personnel, il peut donc accueillir autant de jeunes que les années précédentes. Sophie Bouchard n'est pas surprise de voir un tel engouement.

Non, je touche du bois, on n’est pas touché sincèrement cette année, au niveau du manque de personnel. Au contraire, les gens dès qu'ils mettent un pied au Patro, ils sont vraiment tatoués Patro, donc c'est souvent des jeunes qui reviennent d'année en année et qui montent en échelle de responsabilité aussi. [...] Dès qu'il y a un nouveau qui vient, il y en a un qui part donc actuellement, on n'a pas de problème au niveau de la main-d'œuvre , a-t-elle affirmé.

