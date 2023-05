Pompiers emportés par les eaux : un choc dans les casernes 

J’ai près de 40 ans de carrière et j’ai perdu beaucoup de confrères, donc quand on entend ça, c’est sûr qu’on est dans l’émotion. Hier, quand on l’a appris, on s’est tous rassemblés devant le téléviseur pour voir ce qui se passait, c’est qui, combien, pourquoi. On se pose toutes ces questions-là. Par contre, la particularité, c’est qu’on doit continuer de faire notre métier. Ces gens-là sur le terrain aujourd’hui doivent avoir le même dévouement, même s’il manque deux confrères à l’appel , constate le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Magog, Sylvain Arteau.

Les pompiers de Magog, tout comme leurs confrères dans Charlevoix, sont appelés à faire des sauvetages nautiques et en milieux isolés.

Mesures préventives

Depuis quelques années, un nouvel outil permet de suivre le niveau des cours d’eau dans le secteur de Magog. Même si les risques d’inondations majeures y sont jugés peu probables, les changements climatiques viennent brouiller les cartes. Regarde ce qui se passe à Charlevoix en ce moment, et ce n’est pas une si grosse rivière qui est sortie de son lit. Est-ce qu’on est si à l’abri que ça, est-ce qu’on pourrait avoir un secteur plus inondé? Tous les cours d’eau viennent de la montagne, donc on ne sait pas comment ça pourrait réagir, mais pour l’instant, on n’est pas préoccupé par la situation , explique Sylvain Arteau.

Magog n’est pas la seule ville à s'adapter aux aléas climatiques. À Stoke, on souhaite investir pour rendre les infrastructures plus résilientes.

« Nous, c’est beaucoup les inondations qui nous touchent, particulièrement. » — Une citation de Jonathan Lemaire, directeur des services municipaux de Stoke

La Ville a récemment cartographié les 222 ponceaux de son territoire afin d'identifier ceux jugés problématiques. Cette intervention était jugée essentielle pour réduire les risques que des citoyens se retrouvent isolés en cas d’inondations.

Sur 75 routes qu’on a environ, il y en a 45 qui sont des rues sans issue, et 10 là-dedans à peu près qui sont à risque d’inondations, parce qu’on a un cours d’eau important qui passe. Si ça s’effondre, on en vient à avoir des citoyens isolés , précise Jonathan Lemaire.

Malgré toute leur bonne volonté, les villes sont toutefois souvent limitées dans leur capacité à agir de manière préventive.

Il y a toujours une question monétaire. Le gouvernement essaie d’aider beaucoup pour la gestion des actifs municipaux, mais il y a tellement d’argent à investir en même temps d’un coup pour toutes les municipalités qu’on fait de notre mieux avec les ressources qu’on a , indique-t-il.

À Sherbrooke, un projet de cartographie sera bientôt déployé pour aider les décideurs à poser les bons gestes et réduire les risques d’inondations.

Pour le moment, les pompiers de partout au Québec pensent cependant surtout à la communauté de Saint-Urbain.

« Tous les pompiers, ici à Magog, envoient nos ondes positives et nos pensées positives aux familles et aux gens qui sont éprouvés là-bas. » — Une citation de Sylvain Arteau, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Magog

Avec les informations de Thomas Deshaies