L’élève qui aurait planifié une tuerie à l’école Paul-Hubert a été libéré

La juge Andrée St-Pierre a rendu sa décision mardi après-midi au palais de justice de Rimouski après plus d’une vingtaine de minutes en délibéré. Il s'agissait d'une deuxième journée d'audience sur cette affaire.

L'accusé devra rester à la maison de ses parents pendant la suite des procédures. Il ne pourra pas se trouver à moins de 500 mètres de l'école Paul-Hubert et ne pourra pas utiliser Internet, sauf pour ses travaux scolaires à la maison, et ce, sous la supervision de ses parents.

Dans sa décision, la juge St-Pierre a entre autres expliqué qu'il s'agit d'un adolescent sans antécédents judiciaires et que le tribunal est d'avis qu'il peut respecter les conditions de remise en liberté.

La poursuite s'opposait à cette libération. La procureure de la Couronne, Me Florence Charlebois-Villeneuve, a fait valoir que la libération de l’adolescent minerait la confiance du public envers le ministère de la Justice .

Du côté de la poursuite, ce n'est pas la décision à laquelle on s'attendait , a indiqué Me Charlebois-Villeneuve après l'audience. Cependant, on a fait notre travail et on a exposé l'ensemble de la preuve.

Des éléments qui expliqueraient la manière dont l’accusé aurait envisagé de réaliser cette tuerie ont été présentés par la poursuite lors de l’audience de mardi après-midi.

Plus d’une dizaine de documents ont été soumis à la juge par la poursuite.

L'avocat de la défense, Me Hugo Caissy, a fait valoir que l'accusé pouvait être libéré avec un encadrement. Il se dit maintenant satisfait de la décision de la juge St-Pierre.

Dans l’ensemble de la preuve, je crois que tout était là pour être en mesure de remettre en liberté notre client , a déclaré Me Caissy. Il ne partage pas les appréhensions de la Couronne quant à la perception du système de justice à la lumière de cette décision.

Nous, on croit qu’un public bien informé comprendra cette décision-là , a-t-il affirmé.

L’élève en question a été arrêté le 15 mars dernier pour avoir proféré des menaces envers des élèves et le personnel de l’école.

Avec les informations de Sophie Martin