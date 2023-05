Artur Pawlowski reconnu coupable de méfait en lien avec le blocage de Coutts

Le juge Gordon Krinke a reconnu Artur Pawlowski coupable de méfait de plus de 5000 $ pour son rôle dans les manifestations contre les restrictions liées à la COVID-19 et de violation d'une condition de mise en liberté sous caution mardi.

Erratum : Une version précédente de ce texte affirmait qu'Artur Pawlowski a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation mardi, incluant l'interruption du fonctionnement d'une infrastructure essentielle de manière à la rendre inopérante dans le sud de l'Alberta lors des manifestations à Coutts en 2022. Or, le juge Gordon Krinke n'a pas encore rendu de décision à ce propos.

[Artur] Pawlowski avait l'intention d'inciter le public à poursuivre le blocage , a affirmé le juge lorsqu’il a rendu sa décision mardi après-midi à la Cour provinciale de Lethbridge.

Artur Pawlowski est aussi accusé d'avoir interrompu le fonctionnement d'une infrastructure essentielle de manière à la rendre inopérante dans le sud de l'Alberta lors des manifestations à Coutts en 2022.

Gordon Krinke a conclu que le prédicateur avait conseillé à d'autres personnes d'entraver l'utilisation de l'autoroute 4 de manière à la rendre inopérable . Mais le juge s'est abstenu de rendre une décision sur cette accusation puisque la défense conteste la constitutionnalité de la Loi sur la défense des infrastructures. Le juge souhaite attendre que ce recours soit examiné.

Les avocats de la défense ont déjà émis un avis pour contester la constitutionnalité de la Loi sur la défense des infrastructures.

La Couronne a affirmé qu’elle appliquera le principe de Kienapple qui veut que deux accusations soient trop similaires pour donner lieu à des condamnations multiples et qu’elle prononcera un sursis. De ce fait, quoi qu’il arrive, Artur Pawlowski ne sera pas condamné pour cette affaire.

Je n’ai pas honte de ce que j’ai fait, si j’avais la chance de le refaire, je le referais , a lancé Artur Pawlowski après le verdict.

Accusations absolument ridicules

Mardi matin, devant la Cour provinciale en attendant son verdict, Artur Pawlowski a qualifié tous les ordres de gouvernements de tyranniques et les accusations portées contre lui d’ absolument ridicules .

Honte à Smith, honte au [Parti conservateur uni], honte à ces ministres , a-t-il déclaré, en les traitant de serpents, de scorpions et de vipères ainsi qu’en les comparant aux nazis.

Le prédicateur était entouré de plusieurs supporteurs qui sont venus lui apporter leur soutien muni de pancartes où l'on pouvait lire entre autres Pasteur Pawlowski libre et Solidarité .

Le pasteur a également annoncé qu’il lançait son propre parti, Mouvement de solidarité de l’Alberta.

Nous sommes en ce moment même en train de former un parti politique. Nous aurons une cinquantaine, voire une soixantaine de candidats aux élections , a-t-il déclaré. Je suis le chef de ce parti et j’ai l’intention de gagner notre gouvernement afin que les Albertains aient finalement un gouvernement qui travaille pour eux et non pour les Klaus Schwab ou les Clintons ou les Obamas ou tout autre diable , a-t-il ajouté.

Quelqu’un pour qui Danielle Smith a beaucoup de temps

[Artur] Pelowski est quelqu'un pour qui Danielle Smith a beaucoup de temps et avec qui elle s'aligne sur de nombreux fronts , a affirmé Rachel Notley, la cheffe du Nouveau Parti démocratique de l’Alberta, en conférence de presse mardi, en réponse à une question sur l’impact du verdict dans la campagne électorale.

Selon elle, Artur Pawlowski et ses valeurs extrémistes qui ne correspondent pas aux valeurs de la majorité des Albertains rendront les gens très nerveux quant à savoir s’ils peuvent compter sur le leadership de Danielle Smith.

Une vidéo de 20 minutes

Le procès d’Artur Pawlowski a débuté le 2 février à la Cour provinciale de Lethbridge et a pris fin le 3 février.

La preuve de la Couronne contre Artur Pawlowski consistait en une vidéo de 20 minutes d'un discours qu'il a prononcé devant les manifestants le 3 février 2022, les exhortant à tenir bon.

La défense a fait valoir, au cours du procès, qu'Artur Pawlowski exprimait son opinion et n'a pas incité la foule à faire quoi que ce soit. Le prédicateur avait plaidé non coupable aux accusations.

Allégations d'ingérence

En mars dernier, quelques semaines avant le début du procès, l'enregistrement d’un appel téléphonique obtenu et vérifié par CBC /Radio-Canada montrait que la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a promis à Artur Pawlowski de discuter de ses accusations avec les responsables du ministère de la Justice, dans l’espoir de les faire abandonner.

Durant la course à la chefferie en 2022, Danielle Smith a aussi promis d’offrir une amnistie à tous ceux faisant face à des accusations en lien avec la pandémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires.

En avril, la commissaire à l'éthique de l'Alberta a ouvert une enquête pour déterminer si la première ministre s'est ingérée dans le processus judiciaire dans le cadre des poursuites liées à la pandémie de COVID-19.

Danielle Smith a continuellement nié avoir agi de manière inappropriée. La cheffe du Parti conservateur uni se dit convaincue que l'enquête déterminera qu'elle n'a rien fait de mal.