Les simulations de course en vedette dans la première bande-annonce de Gran Turismo

Une première bande-annonce de Gran Turismo, prochaine adaptation cinématographique d’un jeu vidéo, vient d’être publiée, et le long métrage s’annonce rempli de simulations de course.

Dans les images du film, on peut voir l’acteur anglais Archie Madekwe incarner un jeune adepte des jeux vidéo de course automobile Gran Turismo.

Dans sa chambre, avec son volant connecté à son ordinateur, il pilote de façon obsessive des voitures virtuelles dans le but de remporter une série de compétitions vidéoludiques organisées par Nissan, afin de devenir un véritable pilote automobile.

L’intrigue est inspirée de la vie du pilote automobile britannique Jann Mardenborough, qui était lui-même un grand fan de la série de jeux de course.

La bande-annonce du film, réalisé par Neill Blomkamp (District 9, Elysium) montre aussi un aperçu de la distribution, qui comprend les acteurs David Harbour (Stranger Things), Orlando Bloom (Le seigneur des anneaux) et Djimon Hounsou (Gladiateur) ainsi que la chanteuse des Spice Girls Geri Halliwell.

Gran Turismo est l’une des séries de jeux vidéo de course automobile les plus populaires sur le marché, aux côtés d’autres poids lourds comme Need for Speed. Ces titres se sont vendus à plus de 80 millions d’exemplaires partout dans le monde. Le dernier de la série, Gran Turismo 7, est sorti en mars 2022, soit 25 ans après le premier opus.

Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo ont la cote auprès de l’industrie en ce moment, notamment en raison du succès monstre que connaît Super Mario Bros le film en salle. D’autres adaptations ont toutefois eu moins de succès au grand écran, comme Uncharted, sortie en 2022.

Le film Gran Turismo prendra l’affiche le 11 août.