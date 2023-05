Solo : pour l’amour et pour la drag

Simon et Olivier, deux drag queens qui font vibrer la vie nocturne de Montréal, éprouvent un amour brûlant dès leur première rencontre. Avec son prochain long métrage, Solo, la cinéaste Sophie Dupuis fait le récit d’un coup de foudre qui devient toxique et plonge dans une communauté artistique devenue la cible d’attaques politiques.

Simon, à qui Théodore Pellerin prête ses traits, incarne une drag queen et est en pleine ascension sur la scène montréalaise. Un soir de performance, il rencontre Olivier, incarné par l’acteur français Félix Maritaud, une jeune recrue au bar-spectacle où il se produit. Tout de suite, les étincelles fusent. Mais si les deux jeunes artistes vont s’élever rapidement ensemble dans la vie et sur scène, ils vont tout aussi vite brûler leurs ailes.

Ce qui m'intéressait, c’est cette histoire d’amour qui devient toxique. C’est une relation complexe qui était un beau défi scénaristique , explique Sophie Dupuis, qui signe le scénario et la réalisation de Solo.

Le film, dont la première bande-annonce vient d'être dévoilée  (Nouvelle fenêtre) , aborde également l’histoire familiale de Simon. Sa mère, une chanteuse d’opéra incarnée par Anne-Marie Cadieux, revient au pays après 15 ans d’absence. Simon tentera par tous les moyens de rétablir les ponts avec elle, en vain. Il court après deux personnes qui ne l’aiment pas de la bonne manière , dit la cinéaste.

Théodore Pellerin et Félix Maritaud dans une scène du film SOLO de Sophie Dupuis. Photo : Lou Scamble

Immersion flamboyante

Cela fait des années que Sophie Dupuis est fascinée par les drag queens, initiée comme bien d’autres par l’artiste américaine RuPaul et son émission RuPaul’s Drag Race. Elle a tout de suite été aspirée par cette forme d’art à une époque où l’émission était pratiquement inconnue et où les participantes trouvaient parfois leurs costumes au H&M (un scandale aujourd’hui, selon RuPaul!).

Je trouve que c’est un art très riche. Pour être une drag, il faut savoir coiffer des cheveux, se maquiller, créer des looks, coudre, être drôle, danser et avoir une présence scénique , énumère Sophie Dupuis.

Afin de représenter fidèlement l’univers des drag queens, et celui de la communauté LGBTQ+, la réalisatrice s’est entourée d’une équipe composée en majorité de personnes queers, autant devant que derrière la caméra.

Cette volonté s’est muée en véritable dialogue, qui a selon elle servi à enrichir son scénario. Je crois que je peux apporter ma vision à un projet, mais j’ai aussi besoin des gens concernés pour me ramener dans le droit chemin. Je pense que des comédiens peuvent se mettre dans la peau d’un autre, mais en engageant des personnes de la communauté, j’ai pu bénéficier de leur bagage. Je ne me verrais plus écrire un rôle queer sans donner le rôle à un acteur queer.

La réalisatrice a l’habitude de travailler ainsi : lors du tournage de son dernier long métrage, Souterrain, elle avait pris soin d’écouter les remarques des mineurs qui travaillaient comme figurants, ce qui a selon elle grandement contribué au réalisme de son film.

Les comédiens, dont Théodore Pellerin, ont dû s'initier à l'art de la drag. Photo : Lou Scamble

Si des artistes professionnelles de la drag comme Tracy Trash, alias Marc-André Leclerc, font partie de la distribution de Solo, les comédiens ont dû apprendre les rouages du métier. Entre aimer les drag queens et en devenir une, il y a un tout un pas, qu’on doit en plus franchir en talons hauts.

Le chorégraphe et pionnier de la scène ballroom de Montréal Gérard X Reyes est venu leur donner un coup de pouce. Au fil des répétitions et des cours de danse, ce sont les comédiens eux-mêmes qui ont créé leur alter ego de drag, selon leurs propres envies. C’était incroyable de voir ces personnages émerger.

L'acteur Vlad Alexis dans une scène du film Solo de Sophie Dupuis. Photo : Lou Scamble

Paillettes et politique

Film d’amour, Solo est récemment devenu par la force des choses une œuvre revendicatrice en choisissant de braquer le projecteur sur deux jeunes artistes de drag, alors que les attaques contre cette forme d’art se multiplient aux États-Unis.

Je ne m’attendais pas à ce que le film voie le jour dans un tel contexte politique , dit Sophie Dupuis.

Le Tennessee a récemment interdit la présentation des spectacles de drag; même si un juge a temporairement bloqué cette initiative républicaine, une douzaine d’autres États ont mis de l’avant de tels projets de loi.

Et au Québec, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a récemment lancé une pétition pour protéger les enfants des drag queens dans la foulée de manifestations qui ont entouré une activité de lecture de conte offerte par la performeuse Barbada.

En voulant présenter le moins de diversité possible en matière d’expression de genre et d’orientation sexuelle, le message qu’on envoie, c’est que d’être hétéro est la seule normalité. On apprend aux enfants queers à se détester. On n’est pas en train de protéger les enfants, mais de les mettre en danger , martèle Sophie Dupuis.

Celle qui a été sélectionnée pour représenter le Canada aux Oscars en 2018 avec son film Chien de garde a d’ailleurs eu le souci de normaliser l’orientation sexuelle de ses deux protagonistes.

Félix Maritaud et Théodore Pellerin dans une scène du film Solo de Sophie Dupuis. Photo : Lou Scamble

Le fait qu’ils soient queers n’est jamais un enjeu dans le film. Ils ne font pas face à de l’homophobie; leur coming out est déjà fait. C’est juste l’histoire de deux gars passionnés par leur art et qui s’aiment.

Pour elle, la force de la drag se trouve dans sa volonté de divertir, de faire rire, tout en usant de subversion et d’humour pour faire sauter des carcans sociaux comme la binarité des genres.

« C’est un manifeste de la liberté. » — Une citation de Sophie Dupuis

Qu’on soit novices de la drag ou fans de la première heure, membres de la communauté LGBTQ+ ou non, la réalisatrice souhaite surtout que le public puisse expérimenter pour une rare fois cette forme d’art plus grande que nature sur un écran tout aussi grand, grâce à ce film qui célèbre l’irrévérence et la différence.

Solo, de Sophie Dupuis, sortira en salle le 15 septembre 2023.