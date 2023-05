Percé achète l’école de Val-d’Espoir pour son école de permaculture et d’agriculture

La ville de Percé a fait l'acquisition de l'ancienne école de Val-d'Espoir pour y lancer son projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante.

La transaction a été officialisée à la fin mars et devrait être annoncée lors du prochain conseil municipal.

Le coût total du projet est évalué à 2 millions de dollars et inclut une remise à niveau de l'ancienne école de Val-d'Espoir ainsi que l'aménagement d'autres bâtiments.

Nous on a fait une offre au printemps 2022 à la commission scolaire et elle avait été préalablement acceptée, mais il fallait que ça passe par le ministère , explique la mairesse de Percé, Cathy Poirier.

Il fallait faire un carnet de santé de l’état du bâtiment et il est en bonne santé. Il n'y a pas de grands investissements à faire pour maintenir cette infrastructure-là , ajoute Cathy Poirier.

La mairesse estime qu’avec cette acquisition, le projet franchit une nouvelle étape.

Il y a déjà des formations qui ont été offertes à l'automne dernier. Là, ils sont en période d'embauche avec trois postes affichés. L'installation de la serre va avoir lieu au début de l'été, dont une serre quatre saisons.

Certains aménagements vont avoir lieu en phase un, comme des travaux un peu plus urgents, au niveau des blocs sanitaires, des trucs comme ça et puis éventuellement une phase deux pour des travaux un peu plus conséquents.

La municipalité a lancé une campagne en 2022 pour obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’école de permaculture et d’agriculture innovante et a obtenu un don de départ d'un million de dollars.

Cathy Poirier note que Val-d’Espoir est un lieu avec des terres abondantes avec un potentiel pour des développements agricoles. Val-d’Espoir, historiquement, c’est là qu’il y a eu la première école d’agriculture au Québec , dit Cathy Poirier.

Elle note qu'il y a beaucoup de terres disponibles pour l'agriculture à Val-d'Espoir et espère que le projet sera attractif pour développer des projets dans la région.

La Société de développement économique de Percé, qui est responsable du projet, n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.