Vancouver envisage la piétonnisation de la rue Water du quartier Gastown

La Ville de Vancouver va investir 10 millions de dollars sur quatre ans pour remettre à neuf les rues du quartier Gastown, piétonniser la rue Water et créer un processus de planification et de design pour l'ensemble de ce quartier historique.

Le maire de Vancouver, Ken Sim, et la conseillère municipale Sarah Kirby-Yung en ont fait l'annonce en point de presse mardi. On a la possibilité de rendre Gastown en un quartier phare, comme on trouve dans d’autres villes mondiales , a-t-il déclaré sur la place Maple Tree.

Sarah Kirby-Yung soumettra une motion à ce sens à la rencontre du conseil municipal le 9 mai. L’investissement se fera dans le cadre du plan directeur 2023-2026, avec la possibilité de l’augmenter au mi-chemin de ce plan.

La rue Water sera réservée entièrement ou partiellement pour les piétons, soit pendant certaines saisons, ou à longueur d’année. Un projet pilote de fermeture complète de la rue aux voitures aura lieu pendant un mois ou durant les week-ends cet été, ou à l'été 2024.

Autant que nous chérissions Gastown et son rôle dans l’histoire de notre ville, nous savons que le quartier contient énormément de potentiel non exploité. Les rues sont dégradées à cause de décennies d’investissement insuffisant , a déclaré le maire.

Le directeur de la zone d’amélioration commerciale de Gastown, Walley Wargolet, a applaudi l’annonce de la Ville : Cela fait longtemps que Gastown a besoin de réparations immédiates et d’un plan à long terme. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec la Ville sur cette initiative, et d’en voir les effets positifs dans les années à venir.

Les pavés de Gastown ont été mis en place dans les années 1970s afin de revitaliser le quartier. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Ce n’est pas la première fois que la piétonnisation de la rue Water est envisagée. La plus récente discussion remonte à 2017, lorsque la Ville a lancé une consultation auprès du public pour évaluer la même idée. Si 3000 personnes ont été consultées à l'époque, le projet n’a pas avancé.

Le quartier Gastown est limitrophe du Downtown Eastside, où la Ville a effectué, il y a environ un mois, le démantèlement de tentes installées depuis des mois sur le trottoir de la rue East Hastings.

Mardi, le maire a dit avoir bon espoir que la Ville est en train d’effectuer des progrès en matière de sécurité publique et du relogement de personnes sans-abri. Ken Sim souligne aussi ses investissements pour revitaliser Chinatown et embaucher davantage de policiers.

D’un point de vue plus large, à mesure que nous rendons les rues plus sécuritaires et logeons plus de gens dans des refuges et des logements permanents, nous verrons beaucoup d’effets positifs, et non pas seulement sur la rue East Hastings et dans Chinatown, mais dans les quartiers Yaletown et Gastown aussi , a affirmé Ken Sim.

Avec des informations de Justin McElroy