Bruno Marchand redemande l’aide de Québec pour contrer les changements climatiques

Une somme de 15 millions de dollars a été mise de côté cette année, mais la Ville espère que le Fonds atteindra 300 millions en 2028. Bruno Marchand croit que le Fonds positionne bien la Ville de Québec afin d'obtenir de l'aide des gouvernements supérieurs dans le dossier.

Je pense que ça nous aide. Je pense que ça démontre l’engagement de la Ville , lance le maire de Québec.

Bruno Marchand soutient que sa Ville aurait même dû créer ce fonds plus tôt.

Présentement, on a besoin de sentir le gouvernement derrière nous. On a besoin de sentir que le gouvernement met les fonds nécessaires. De toute façon, il va devoir les mettre. En les mettant maintenant, ça coûte beaucoup moins cher , explique le maire de Québec.

Si l’argent est au rendez-vous comme le prétend le gouvernement, ajoute M. Marchand, bien qu’il nous montre où elle est pour faire en sorte qu’on puisse rapidement utiliser cet argent-là pour améliorer nos infrastructures.

Pas de report pour équilibrer le budget

Pour l’instant, la Ville compte déposer 30 millions de dollars cette année dans son Fonds de prévoyance pour les changements climatiques.

Pas question de reporter ce montant pour équilibrer le budget en cas d’imprévu.

Je vous le jure! a lancé le maire en précisant que le Fonds aura un montant total de 45 millions de dollars, incluant les 15 millions déjà amassés.

Le premier ministre soutient qu’il y aura plus d’argent

Le premier ministre François Legault a pour sa part évoqué que les ressources financières ne sont pas illimitées pour les villes et pour la province.

Faut savoir déjà quand on additionne tous les programmes des différents ministères, il y a déjà 1,2 milliard de dollars de disponible pour les municipalités pour l’adaptation aux changements climatiques , a souligné François Legault.

Le premier ministre affirme tout de même que des montants additionnels seront annoncés sous peu par le ministre de l'Environnement, Benoît Charette