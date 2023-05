Danielle Smith refuse de dire si elle intentera des poursuites contre CBC

La cheffe du Parti conservateur uni de l'Alberta (PCU), Danielle Smith, refuse de dire si elle mettra sa menace de poursuivre CBC à exécution pour sa couverture liée au barrage frontalier de Coutts et la COVID-19.

Danielle Smith avait donné à CBC jusqu'à vendredi dernier pour se rétracter et s'excuser, faute de quoi elle s'exposait à des poursuites judiciaires. Un porte-parole de CBC a déclaré, lundi, n’avoir rien reçu de nouveau de la part de l'équipe juridique de Danielle Smith.

Celle-ci s’est adressée aux journalistes lors du lancement de la campagne électorale de son parti à Calgary. Elle a refusé de répondre à la question lui demandant si elle comptait intenter une action en justice, et sinon, pourquoi.

Je pense que les Albertains s’intéressent à ce sur quoi nous allons faire campagne pour faire avancer la province , a-t-elle déclaré. C'est ce sur quoi je me concentrerai au cours des quatre prochaines semaines, en m'assurant que les gens comprennent exactement ce qu'un gouvernement majoritaire du PCU apportera.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD), Rachel Notley, s'est aussi adressée aux journalistes lors du lancement de sa campagne électorale à Calgary. Elle a affirmé que Danielle Smith hésitait parce qu'il n'y a pas d'arguments à faire valoir.

Je crois que lorsque [Danielle Smith] a été prise en flagrant délit de tentative d'ingérence dans l'administration de la justice au nom d'une personne accusée [et] entre autres, d'avoir tenté d'inciter à la violence contre des agents de police, elle a paniqué et elle a décidé de porter plainte , a déclaré Rachel Notley.

Couverture de CBC liée au barrage de Coutts

Le différend porte sur un article de CBC publié le 19 janvier, selon lequel un employé du bureau de Danielle Smith aurait envoyé une série de courriels au Service des procureurs de la Couronne de l’Alberta, remettant en cause son évaluation et ses décisions sur des cas de poursuites en lien avec le barrage frontalier de Coutts.

Danielle Smith avait déclaré qu'un examen n'avait trouvé aucune preuve de contact entre son bureau et le Service des procureurs.

L'affaire est restée en suspens jusqu'au 29 mars, lorsque l'enregistrement d’un appel téléphonique obtenu et vérifié par CBC /Radio-Canada entre Danielle Smith et le controversé pasteur Artur Pawlowski a été rendu public. Dans cet appel, on entend Danielle Smith proposer à Artur Pawlowski de discuter de ses accusations liées à la pandémie avec les responsables du ministère de la Justice, dans l’espoir de les faire abandonner.

Alors que Danielle Smith faisait face à de nouvelles questions et à une couverture médiatique sur son implication dans les poursuites criminelles en lien avec la COVID-19, l'avocat Munaf Mohamed, au nom de Danielle Smith, a adressé une lettre au rédacteur en chef de CBC le 2 avril, l'accusant de tenter de ressusciter un récit erroné et diffamatoire contre la première ministre en continuant à faire référence à l'article original du 19 janvier dans ses reportages.

Nous vous informons par la présente de l'intention de notre cliente d'intenter une action en justice contre CBC , conformément à la loi [albertaine] sur la diffamation , indique la lettre.

Lors d'une conférence de presse, le 4 avril, Danielle Smith a dit à un journaliste de CBC : J'attends également des excuses pour les informations erronées contenues dans les articles que vous et CBC avez rédigés.

Bien que l'action en justice concerne Danielle Smith dans son rôle de première ministre, celle-ci a confirmé que la procédure était financée par le PCU , ce qui soulève la question de savoir qui prend les décisions sur la façon dont l'affaire se poursuivra.

Enquête de la commissaire à l'éthique de l'Alberta

La conversation entre Danielle Smith et Artur Pawlowski fait l'objet d'une enquête de la commissaire à l'éthique de l'Alberta.

Des juristes ont également affirmé que l’appel constitue une violation claire du mur qui doit exister entre les pouvoirs politique et judiciaire et que Danielle Smith aurait dû mettre fin à la conversation dès que le dossier a été soulevé.

Danielle Smith a déclaré qu'elle s'était contentée de rappeler à son ministre de la Justice une ligne directrice générale selon laquelle toute poursuite ne doit être intentée que si elle est dans l'intérêt public et si elle a une chance raisonnable d'aboutir.

Depuis, Danielle Smith a déclaré qu'elle reconnaissait qu'il n'était pas acceptable que des politiciens et des accusés discutent d'affaires criminelles en cours. Elle a aussi affirmé que sa conversation avec Artur Pawlowski était acceptable parce qu'en tant que femme politique, son rôle est d'interagir avec ses électeurs et d'écouter leurs préoccupations.

Elle a également déclaré qu'elle croyait que le pasteur l'appelait à titre de chef du Parti de l'indépendance de l'Alberta et qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il évoque son affaire judiciaire.

Mardi, un juge de Lethbridge a déclaré Artur Pawlowski coupable de méfait pour son rôle dans les manifestations contre les restrictions liées à la COVID-19 qui ont paralysé le principal passage frontalier américain de l'Alberta pendant plus de deux semaines l'an dernier.

Artur Pawlowski faisait aussi face à une accusation en vertu de la Loi sur la défense des infrastructures critiques de l’Alberta (Critical Infrastructure Defence Act). Le juge Gordon Krinke a déclaré qu'il ne pouvait se prononcer sur ce chef d'accusation mardi, car la défense a donné un avis de recours constitutionnel.

Danielle Smith avait promis de gracier les contrevenants aux restrictions sanitaires en lien avec la COVID-19 comme le prédicateur Arthur Pawlowski. Mais après avoir été nommée première ministre, elle a déclaré avoir appris qu'elle n'avait pas le pouvoir d'accorder des amnisties.