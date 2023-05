Des articles de sport et de loisir pour les aînés de la FADOQ

La pandémie n'aura pas été facile pour les aînés du Québec. C'est pourquoi la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ) veut les faire bouger et socialiser. C'est ainsi que des équipements de sport et de loisir ont été distribués gratuitement aux membres des 134 clubs présents à l'assemblée générale annuelle de cette semaine, à Lévis.

Des centaines de personnes étaient présentes à l'assemblée générale annuelle de la FADOQ.

Près de 500 membres du réseau de la FADOQ étaient réunis à Lévis. Ce fut une assemblée générale annuelle pas comme les autres. C’est une année exceptionnelle! a lancé Michel Beaumont, directeur général de la FADOQ dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Pourquoi? À l’extérieur de la salle, 27 palettes pleines d’équipement de sport et de loisir, acquis grâce à une aide financière de 163 000 $ de Québec, les attendaient à la pause. Ça représente environ 1000 $ par club du réseau FADOQ , explique le directeur général, deux bâtons de marche dernier cri en carbone dans les mains.

Vingt-sept palettes pleines d'articles de sport et de loisir ont été distribuées aux membres de 134 clubs présents à l'assemblée générale annuelle de la FADOQ.

À cela s'ajoutent des boules de pétanque, des raquettes de pickleball ainsi que des jeux de quilles finlandais, de fléchettes, de poches, de rondelles à lancer et de croquet, pour ne nommer que ceux-là. Après deux ans de pandémie, les gens ont été déconditionnés et ont perdu le réflexe de sortir et d'aller pratiquer les activités qui leur plaisent , note M. Beaumont.

« Ça leur permet de développer de nouvelles activités dans le but de briser l’isolement, de socialiser et d'attirer de nouveaux membres. » — Une citation de Michel Beaumont, directeur général de la FADOQ, régions de Québec et de Chaudière-Appalaches

Des membres heureux

Dans la file d’attente, Cécile Laflamme, du club FADOQ de Sainte-Rose-de-Watford, dans les Etchemins, est tout sourire avec ses acolytes. On a déjà parti un café-rencontre, on a acheté des jeux de société et maintenant, avec ces jeux-là, on va pouvoir amuser les gens à l’extérieur. J’ai hâte , explique-t-elle.

Cécile Laflamme, du club FADOQ de Sainte-Rose-de-Watford, est tout sourire. «On est privilégié», lance-t-elle, alors qu'elle vient chercher le matériel sportif de son club. «On va les faire bouger.» Des membres de la FADOQ L'Or Blanc de Sainte-Rose dans leur café-rencontre.

Des membres de la FADOQ L'Or Blanc de Sainte-Rose dans leur café-rencontre.

À Thetford Mines, le club de la FADOQ est en pleine croissance. Il y a un gros engouement parce qu’on fait beaucoup d'activités , affirme le président Jocelyn Rodrigue, qui part avec son groupe cette semaine pour aller visiter le parlement à Ottawa.

On veut faire une kermesse, inviter la population à venir voir les jeux , lance-t-il, espérant que l’événement leur permettra d’attirer de nouveaux membres.