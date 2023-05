Des bornes PRESTO dans le Grand Toronto acceptent les cartes de débit

L’option est disponible pour les services de GO Transit et les transports de Hamilton, Mississauga, Brampton, Burlington, Oakville, York Region et la région de Durham.

Depuis le lancement de la possibilité de payer son trajet par carte de crédit en août 2022, le gouvernement rapporte plus d’un million de trajets payés avec cette méthode.

La province dit travailler avec la Commission des transports de Toronto afin de pouvoir utiliser le paiement par carte de débit et de crédit cet été.

Les utilisateurs des services de transport pour personnes à mobilité réduite peuvent déjà utiliser ces deux options à Burlington, dans la région de Durham, à Hamilton, dans la région de York, à Oakville et à Ottawa.