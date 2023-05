La C.-B. craignait le débat public sur la sécurité du bois massif, selon une note interne

Des documents obtenus par CBC grâce à la Loi sur l’accès à l’information démontrent que le Bureau de la mise en œuvre de la construction massive en bois (OMTI), créé par le gouvernement de la Colombie-Britannique, avait des inquiétudes quant au débat public sur la construction de bâtiments en bois de six étages et plus.

L’ OMTI a vu le jour en 2020. C'est le premier bureau gouvernemental au monde ayant un mandat large et fort afin de faciliter la construction avec du bois massif. Le bois massif est un matériau utilisé pour remplacer l'acier et le béton dans la structure des murs porteurs, des planchers et des toits.

Dans une note interne  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) préparée au ministère des Affaires municipales et du Logement datant du 18 août 2020, le Bureau était si préoccupé par un débat public conflictuel qu’il a interdit aux municipalités provinciales de construire des bâtiments de six étages et plus en bois massif, sauf si leur service d’incendie était d'accord avec elles.

Cela s’inscrit, selon la note, dans sa politique d’harmonisation organisationnelle , qui cherche à éviter les messages contradictoires sur les avantages et les désavantages de la construction massive en bois en public.

Toujours selon la note, la stratégie se base sur l’année 2009, lorsque la construction de bâtiments en bois est passée de quatre étages à six étages en Colombie-Britannique.

À cette époque, dit la note, la couverture médiatique présentait des opinions contradictoires sur le bois, parfois de la part d’autorités d’une même compétence, comme le personnel du département de planification qui accueillait un moyen de densification urbaine plus abordable, alors que les services d'incendie faisaient part de leurs préoccupations concernant le risque d'incendie.

Une façon de taire les pompiers?

En 2009, au moment de changer le code de construction en Colombie-Britannique, plusieurs services d’incendie, dont celui de Victoria, ont exprimé leurs craintes devant la construction massive en bois d’un bâtiment de six étages.

À Richmond, le chef de la prévention des incendies, Dave Clou, avait dit à CBC /Radio-Canada qu’il craignait que l’échelle du camion pompier ne soit pas adéquate pour ce type de construction. Deux ans plus tard, un bâtiment de six étages en bois massif construit sous le nouveau code a été la proie des flammes.

Les pompiers n’avaient pas réussi à éteindre le feu.

Keven Lefebvre, le président du comité des codes de l’Association canadienne des chefs de pompiers, dit qu’il n’a jamais vu une politique d’harmonisation organisationnelle comme celle de l’ OMTI . J’espère que le Bureau ne muselle pas les gens , ajoute-t-il.

Le chef des pompiers en Alberta explique que la recherche liée aux bâtiments en bois massif n’avance pas au même rythme que leur construction.

Keven Lefebvre précise qu’auparavant, certaines composantes en bois utilisaient des adhésifs qui contribuaient à la défaillance des planchers en cas d'incendie. Il ajoute que, même maintenant, le Code national du bâtiment n’exige pas que les planchers tiennent assez longtemps pour permettre aux pompiers d’atteindre le 12e étage d’un bâtiment en bois.

Le bois massif, vedette de l’industrie forestière

Le président du Conseil canadien du bois, Rick Jeffery, affirme qu’il n’était pas au courant de la politique de l’ OMTI .

Il estime qu’il n’y a aucune raison de faire taire quiconque a des inquiétudes face aux bâtiments en bois. Pour lui, le bois massif est l’étoile montante de l’industrie forestière en Colombie-Britannique, car il peut réduire de manière importante les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments.

Ravi Kahlon, le ministre qui était responsable du développement du plan stratégique de bois massif publié en 2022  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), affirme qu’il n’était pas au courant de la politique de l’ OMTI ou si elle existe toujours et qu’il ne peut pas faire de commentaires sur la note obtenue par CBC /Radio-Canada.

« La porte est ouverte à toute personne qui veut parler d'un quelconque problème. [...] Je pense qu'il est important d'avoir ces discussions en public. » — Une citation de Ravi Kahlon, ministre du Logement et leader parlementaire

Avec les informations de Curt Petrovich