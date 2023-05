La rétention d’éducatrices représente un important défi dans les CPE de l’Estrie 

Au Québec, près de 3000 éducatrices ont en effet quitté les garderies du Québec l’an dernier. Malgré tout, le gouvernement a toujours dans sa mire de recruter 18 000 éducatrices pour les centres de la petite enfance d'ici 2026.

Le métier d’éducatrice n’est plus ce qu’il était aujourd’hui. La charge de travail est plus lourde, les exigences sont plus grandes et la clientèle est de plus en plus difficile, aussi. Les travailleuses s’épuisent et quittent le réseau , constate la représentante du secteur des centres de la petite enfance (CPE) de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Stéphanie Vachon.

Un choix déchirant

Cynthia St-Louis fait partie des 2956 éducatrices à avoir quitté sa profession en CPE , après plus de 20 ans dans le domaine. Elle a fait un retour sur les bancs d'école pour devenir travailleuse sociale.

« Ça a été un choix déchirant, car ce n’est pas que je n’aimais pas mon travail. Au contraire, je l’adorais. » — Une citation de Cynthia St-Louis, ex-éducatrice en CPE

L’usure a eu raison de moi. La lourdeur de ce qui était demandé, le sentiment de ne pas être capable de remplir complètement mon rôle, de bien accompagner ces enfants-là, et de délaisser un peu aussi ceux qui ont moins de besoins, parce qu’on est plus tournés vers ceux qui ont des besoins , ajoute-t-elle.

C'est sûr qu'on va frapper un mur

Stéphanie Vachon estime qu'il est grand temps de s'attaquer au problème de recrutement et de rétention des éducatrices.

On commence à 21 $ de l’heure, et les non qualifiées commencent à 18,50 $. C’est presque le même salaire que rentrer au Tim Hortons. [...] Il y a également l’ensemble des conditions de travail. Il faut qu’il y ait de l’argent qui soit injecté pour les éducatrices qui prennent soin des enfants à besoins particuliers aussi , avance-t-elle.

En Estrie comme partout au Québec, plusieurs nouvelles places en garderie ont été annoncées récemment. Encore faut-il avoir du personnel qualifié pour prendre soin de ces enfants.

« C’est sûr qu’on va frapper un mur à un moment donné. Il faut qu’il y ait quelque chose qui soit fait rapidement pour redresser la barre dans nos milieux, et il faut revaloriser la profession pour attirer les jeunes. » — Une citation de Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN

C’est sûr qu’il y a urgence d’agir, car bientôt, on va se retrouver avec des bâtisses où on n’aura pas assez d’éducatrices pour répondre aux besoins de tous les parents, et on ne sera pas capables d’accueillir tous les enfants qui évoluent dans nos installations , renchérit la directrice générale du Regroupement des CPE des Cantons-de-l'Est, Lucie Thériault.

Avec les informations de Brigitte Marcoux