Claire Desrosiers et Paul DeMoissac remportent les prix Riel 2023

Remis par la Société de la francophonie manitobaine, les prix Riel 2023 récompensent Claire Desrosiers pour la catégorie « Arts et culture » et Paul DeMoissac pour « Santé et services sociaux ».

Les prix sont remis depuis 1983 et visent à mettre de l'avant ceux et celles qui contribuent à la vie de la communauté francophone de la province, notamment à travers le bénévolat.

Claire Desrosiers, lauréate pour la catégorie Arts et culture

Claire Desrosiers, lauréate du prix Riel pour la catégorie Arts et culture. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Ça a fait comme un grand choc, je ne m'y attendais pas , confesse Claire Desrosiers quand on lui demande comment elle a reçu cette nouvelle. Dans sa candidature soumise par son ancienne collègue Evelyne Lachapelle, on découvre le profil d’une femme engagée dans sa communauté francophone en milieu minoritaire.

Pendant plus de 20 ans, Claire Desrosiers a animé une émission à Envol 91 FM et elle a été bénévole au Festival du Voyageur pendant 17 ans. Depuis environ 10 ans, elle assure également la rédaction de l’encart Profil Métisse une fois par an dans La Liberté et prend part à des activités avec le Théâtre des aîné.es comme comédienne ou en s'occupant de la mise en scène.

Quand on lui parle de son bénévolat, la réponse de la lauréate est sans équivoque : Je faisais ces choses-là parce que ça me plaisait. J'aimais beaucoup donner mon temps pour la culture et l'art.

Les communautés franco-manitobaines m'ont toujours été très importantes. Je voulais me déplacer avec d'autres gens pour ce qui concernait la musique et le théâtre , ajoute la lauréate, en faisant référence aux spectacles de musique pour aînés qu’elle a effectués dans sa ville et dans des communautés rurales de la province.

Claire est un modèle vivant porteur de culture, par son engagement pendant de nombreuses années, à plusieurs facettes culturelles et artistiques franco-manitobaines et métisses , écrit Evelyne Lachapelle dans le dossier de candidature. Elle précise également que la lauréate a contribué à l’enrichissement de la culture de la communauté francophone du Manitoba en faisait la promotion des traditions locales.

Paul DeMoissac, lauréat pour la catégorie Santé et services sociaux

Paul DeMoissac, lauréat du prix Riel pour la catégorie Santé et services sociaux. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Pour le lauréat, ce prix vient couronner une quarantaine d'années de travail dans le domaine de la santé pour assurer la continuité des services en santé en français .

Le médecin francophone des communautés de Sainte-Anne, La Broquerie et Lorette travaille d’arrache-pied depuis 30 ans à améliorer l’accès aux soins de santé en français au Manitoba , comme l'explique le médecin et ancien élève de M. DeMoissac, Zacchary Fredette, qui a soumis sa candidature.

La bataille continue fait que, c'est tous les jours, toutes les années, puis il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer les services. C'est une lutte qui a été intéressante et puis passionnante, et je pense qu'à la refaire, je referais la même chose encore une fois , affirme Paul DeMoissac, fier du combat qu’il a mené.

Que faut-il pour poursuivre une telle lutte? La première chose, je pense qu'il y a une certaine conviction, c'est un droit qu'on a, les francophones, d'avoir nos services en français. On est chez nous ici au Manitoba, en français. Et la deuxième chose, c'est l'appui , répond-il, en faisant référence à son entourage, à sa famille et à ses collègues.

Plusieurs des jeunes médecins sont inspirés par sa force et continuent la bataille , peut-on également lire dans le dossier de candidature. Pour le lauréat, se faire servir en français est une nécessité, et puis c’est un droit .

Les prix Riel 2023 seront remis à Claire Desrosiers et Paul DeMoissac le 7 juin au Théâtre Cercle Molière, à Winnipeg.