Au Québec, gagner moins de 20 $ l’heure condamne à rester pauvre

Le salaire minimum a beau avoir subi cette semaine sa plus forte augmentation en près de 30 ans au Québec, il reste encore largement insuffisant pour permettre à une personne seule de couvrir ses besoins de base. Le manque à gagner est encore plus grand si elle aspire à sortir de la pauvreté une bonne fois pour toutes, qui plus est dans un contexte hautement inflationniste.

L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) publie mercredi la neuvième édition de son étude sur le revenu viable, un indice que l'organisme a développé pour calculer ce qu’il en coûte réellement pour vivre dignement au Québec, sans risquer de basculer dans la pauvreté au premier imprévu.

Selon l’ IRIS , le revenu viable est un indicateur plus précis et davantage exhaustif que la Mesure du panier de consommation (MPC), qui ne s’en tient qu’aux besoins de base (nourriture, vêtements, logement, transport et autres éléments de première nécessité), sans tenir compte de la marge de manœuvre permettant d’avoir, certes, une vie simple , mais aussi décente .

L'IRIS a calculé les montants du revenu viable pour trois types de ménages dans sept localités du Québec. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / megaflopp

On s'est basé un peu sur la méthodologie de la MPC pour construire un panier de consommation, un panier de biens et de services qui correspond à une vie où l’on sort de la pauvreté, une vie avec des choix, une vie où il y a aussi la possibilité d'avoir un peu d'économie pour répondre aux imprévus de la vie, par exemple pour retourner aux études afin d’améliorer sa condition , précise en entrevue à Radio-Canada Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l' IRIS .

« On ne peut pas faire toutes les dépenses qu'on veut, mais il y a la capacité de pouvoir faire des choix et la capacité de se dire : "J'ai envie d'offrir un cadeau à un ami. J'ai envie d'aller prendre un café." Il y a cet espace-là. » — Une citation de Eve-Lyne Couturier, chercheuse, IRIS

L’ IRIS a établi le revenu viable de trois types de ménage : une personne seule, une famille monoparentale avec un enfant en CPE et une famille de deux adultes et de deux enfants en CPE .

Disparités géographiques

Pour tenir compte des variations régionales, les montants nécessaires à une vie exempte de pauvreté ont été calculés dans sept localités différentes, soit Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et Sept-Îles.

Entre 2023, l’ IRIS estime qu’une personne seule doit pouvoir compter sur un revenu disponible se situant entre 27 047 $ (Saguenay) et 37 822 $ (Sept-Îles) pour vivre dignement.

Si les Septiliens doivent gagner plus cher qu’ailleurs pour sortir de la pauvreté, c’est en partie parce que l’ IRIS inclut de facto dans ses calculs les dépenses associées à la possession d’un véhicule.

L’institut considère que le transport en commun à Sept-Îles n’est pas suffisamment fonctionnel pour permettre à une personne seule de se passer d’une voiture, ce qui n’est pas le cas dans les six autres villes à l’étude.

Supérieur à l'inflation

Les travaux de l’ IRIS nous apprennent également que le revenu viable d’un ménage composé de deux adultes et de deux enfants en bas âge a augmenté de 8 % à 12 % au cours de la dernière année, selon le lieu de résidence.

Il s’agit d’une augmentation supérieure au taux d’inflation officiel de 6,7 % observé au Québec durant la même période.

Au cours des deux dernières années, l’inflation a eu d’importantes répercussions sur le coût du panier d’épicerie au Québec. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Eve-Lyne Couturier attribue cet écart au fait que les dépenses de base des ménages les moins nantis ont cru plus rapidement que la hausse moyenne des prix pour l’ensemble des biens et services.

Quand on regarde les gens qui ont moins d'argent, qui sont dans le cinquième le plus pauvre au Québec, leurs dépenses sont composées majoritairement de trois catégories, soit le transport, le logement et l'alimentation, et ce sont les trois catégories qui ont le plus augmenté, qui ont eu le plus fort taux d'inflation dans la dernière année , explique la chercheuse.

Un simple coup d'œil à l’évolution du coût des loyers des logements de trois pièces et demie et ceux de quatre pièces et demie dans les sept localités à l’étude illustre cette tendance.

À titre d’exemple, le loyer moyen d’un 4 ½ a augmenté de 9 % à Trois-Rivières, de 10 % à Montréal et de 23 % à Gatineau.

Hausse insuffisante

Ces hausses sont supérieures à celle du salaire minimum qui, entre 2022 et 2023, est passé de 14,25 $ à 15,25 $ l’heure, une croissance de 7 %.

Seuls les logements de Québec (3 ½ et 4 ½) et les 4 ½ de Saguenay et Sept-Îles ont connu une augmentation du coût du loyer inférieur à celle du salaire minimum.

Eve-Lyne Couturier fait d’ailleurs remarquer que même si la hausse du salaire minimum est supérieure à celle de l’inflation (7 % contre 6,7 %), une personne qui travaille à temps plein (35 heures par semaine) ne gagne pas suffisamment d’argent pour combler ses besoins de base.

En ajoutant 7 % à la MPC pour tenir compte des composantes non discrétionnaires qui ne sont pas incluses dans son calcul, tels que les soins de santé non assurés, les soins dentaires et les frais de garde non remboursés, l’ IRIS mentionne qu’une personne seule vivant à Montréal a besoin de 25 681 $ pour subvenir à ses besoins de base.

Manque à gagner

Or, même en travaillant 35 heures par semaine, une personne touchant le salaire minimum (15,25 $) ne gagnera pas plus que 25 290 $ annuellement. Cela représente 98 % du seuil de la MPC majoré de 7 % et uniquement 78 % du revenu viable calculé pour quelqu’un vivant seul à Montréal (32 252 $).

La couverture de base des besoins, ça veut dire faire une épicerie qui est modeste et avec aucune nourriture qui est préparée, seulement de la nourriture qu'il faut [apprêter] tous les jours, pour tous les repas, ce qui est quand même exigeant aussi en termes de temps et de ressources, bien ça, ce n'est même pas accessible à une personne qui travaille à temps plein au salaire minimum maintenant , déplore Mme Couturier.

La hausse du coût des loyers pour les logements de trois pièces et demi et de quatre pièces et demie a été supérieure à celle du salaire minimum dans plusieurs villes québécoises. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La chercheuse mentionne que pour permettre à l’ensemble des Québécois travaillant à temps plein de gagner suffisamment d’argent pour couvrir leurs besoins de base, peu importe leur lieu de résidence, il faudrait que le salaire minimum passe à 18 $ l’heure.

Pour assurer un revenu viable à tous, le taux horaire minimal devrait être haussé à 20 $ l’heure. Cela signifie augmenter le taux actuel de 15,25 $ de 31,14 %.

Soutien du revenu

Afin de corriger cette situation, l’ IRIS est d’avis que les gouvernements devraient prioriser le soutien des revenus des personnes situées au bas de l’échelle (travailleurs au salaire minimum, bénéficiaires de l’aide sociale, aînés prestataires du Supplément de revenu garanti, etc.).

Eve-Lyne Couturier souligne que les mesures temporaires de soutien du revenu des travailleurs mises en place par le gouvernement fédéral au début de la pandémie ont permis de réduire le nombre de Québécois incapables de subvenir à leurs besoins de base.

Ainsi, entre 2019 et 2020, la proportion de personnes vivant sous le seuil de la MPC au Québec est passée de 8,9 % à 4,8 %.

Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2020? On a réussi à réduire de façon marquée le taux de pauvreté au Québec, donc le taux de pauvreté a reculé, mais également, on a réussi à agrandir la classe moyenne sans affecter les revenus qui étaient au sommet de la pyramide des revenus. Donc, le revenu des personnes qui sont les plus riches, le revenu du dernier quintile a continué d'augmenter pendant la pandémie, pendant l'année 2020 , note la chercheuse.

Mesure inégalitaire

L’ IRIS déplore que le dernier budget du gouvernement du Québec ait préféré diminuer les impôts des plus riches plutôt que de soutenir le revenu des personnes les plus pauvres. L’institut juge que cette mesure inégalitaire [...] va priver le Québec de ressources précieuses pour redistribuer équitablement les revenus .