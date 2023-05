École Marguerite-Belley : des parents dénoncent le projet d’aménagement de la cour

À cet endroit, un comité de parents travaille d'arrache-pied depuis cinq ans pour la création d’aires de jeu.

À ce moment-là, avec l’école et le conseil d’établissement, on avait fait prévoir des sommes. On avait indiqué qu’on voulait un projet de cour d’école et il y avait des sommes qui avaient été prévues au plan triennal des infrastructures pour que le projet puisse se réaliser quelques années plus tard. C’était un plan d’un à trois ans , a illustré Valérie Lecomte, cofondatrice du Comité cour d’école.

Deux ans après l’échéance de 2021, il n’existe toujours aucun module de jeu.

Trois phases

Au terme d’une évaluation, le centre de services scolaire a procédé au déploiement d’un projet en trois phases. Les deux premières visaient le drainage d'un terrain vague, le déplacement du stationnement du personnel et l’aménagement d’un débarcadère pour les élèves, le tout au coût de 1,4 million de dollars.

Les parents, qui ont sollicité des dons pour l’aire de jeu, jugent cette somme démesurée et croient que ce n’était pas le plan initial. La phase 3 prévoyant l'ajout de modules récréatifs pour les enfants n’est toujours pas en branle.

Actuellement, la phase 3, il n’y a rien de réglé. Ce n’est pas encore ficelé. Il y a des choses qui sont potentiellement prévues, mais pas à la hauteur de ce qui nous avait été annoncé , a poursuivi Valérie Lecomte.

D’autres parents, qui n’ont pas voulu accorder d’entrevue, endossent les propos de Valérie Lecomte et se disent déçus.

Une question de sécurité selon le directeur général

Le CSS invoque la sécurité des élèves et se défend d’avoir mal joué ses cartes ou trop dépensé.

Là où il y avait des enjeux de sécurité, on a travaillé avec des professionnels. On a jugé que c’était important de prendre soin de la sécurité de nos élèves, donc c’est vraiment une orientation qu’on a privilégiée , a justifié Sébastien Malenfant, directeur général du Centre de services scolaire De La Jonquière.

Il n’y en avait pas d’enjeu de sécurité. C’était comme ça depuis des années et il n’y avait jamais eu d’accident , a rétorqué la mère de famille.

Des parents de l'École Marguerite-Belley jugent que le dossier de la cour est mal géré par le Centre de services scolaire De La Jonquière. Photo : Radio-Canada

Le CSS assure que les 40 000 $ amassés par le comité de parents sont toujours dans ses coffres. Il se dit prêt à investir 25 000 $ et attend une réponse à une demande de subvention soumise au ministère de l’Éducation qui pourrait atteindre 100 000 $.

En fonction des montants finaux qu’on va avoir, on va pouvoir faire une évaluation de ce qu’il est possible de faire dans la cour d’école , a annoncé Sébastien Malenfant.

L’installation des premiers modules de jeu de Marguerite-Belley pourrait débuter l’an prochain. Mais le projet rêvé par les parents, lui, ne pourra voir le jour que dans un horizon de cinq à dix ans, a confirmé le centre de services scolaire.