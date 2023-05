Réduire la vitesse pour assurer la sécurité à North Hatley

Sur une portion de la route 108, à North Hatley, les automobilistes seront invités à ralentir pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Abaisser la vitesse de 50 à 30 km/h pendant la saison touristique, c’est la suggestion du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Un court tronçon d'environ 350 mètres, de part et d’autre de la rue Main, a été sélectionné pour l’application de la limite de vitesse à 30 km/h. Afin d’inciter les automobilistes à respecter la nouvelle signalisation, les panneaux seront accompagnés de feux clignotants, ce qui les rendra plus visibles.

C’est un tronçon qui est névralgique. La clientèle récréotouristique est présente en bon nombre durant la période touristique, entre le 1er mai et le 31 octobre. C’est également un endroit où la géométrie est particulière. On parle d’une chaussée étroite avec peu d’accotements , indique la porte-parole pour le ministère des Transports et de la Mmobilité durable en Estrie, Isabelle Dorais.

Le passage de la Route verte, le lien cyclable, a aussi incité le Ministère à évaluer les ajustements nécessaires dans le secteur. Pour une question de sécurité, c’est l’endroit qui a été visé pour la réduction de la vitesse , souligne Isabelle Dorais.

Lancement d’un projet pilote

Des dos d’âne à proximité des deux passages piétonniers qui se trouvent dans le secteur encourageront les automobilistes à ralentir, croit la porte-parole. Ces passages, surélevés, resteront en place durant toute la saison estivale.

C’est un dispositif qui va agir comme un modérateur de vitesse supplémentaire. On le sait, avec la réduction de la limite, il va y avoir des panneaux de signalisation assortis de clignotants. Ce sont des mesures qui vont s’additionner pour habituer l’usager de la route à limiter sa vitesse , ajoute-t-elle.

Ailleurs en Estrie

Est-ce que l’usage de l'équipement [les dos d’âne amovibles] peut être envisagé ailleurs sur le réseau ? Seule l'analyse permettra de répondre à cette question, indique Isabelle Dorais. Pour le moment, c’est important pour le Ministère de sécuriser ce secteur, qui est primé par la clientèle récréotouristique.

Soulignons que le Ministère devra effectuer un suivi pour analyser la corrélation entre les passages surélevés et le comportement des usagers de la route au terme de la saison touristique.

Il y avait un manque de cohabitation entre le cycliste, le piéton et l’usager de la route. Ça créait un malaise. Les dos d’âne et la réduction de la vitesse viennent pallier un manque de sécurité dans le secteur. Avec ces mesures, on va renforcer le sentiment de sécurité entre tous les usagers , soutient Isabelle Dorais.

Avec les informations de Jeanne Trépanier