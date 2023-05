Le NPD veut investir 750 millions de dollars pour améliorer le système de santé

Pour y arriver, le NPD promet de dépenser 400 millions de dollars pour engager 4000 professionnels paramédicaux. Les 350 millions de dollars restants serviront à construire 40 cliniques de médecine familiale.

Mon message, c’est que si vous avez besoin d’un médecin, vous allez avoir un médecin sous un gouvernement néo-démocrate , a lancé Rachel Notley en conférence de presse.

« Environ 800 000 Albertains sont sans médecin de famille. » — Une citation de Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique

Le parti s’engage également à soutenir des horaires plus flexibles chez les médecins de famille et les professionnels de la santé, leur permettant de travailler en soirée et les week-ends : C’est mieux pour les familles et les parents qui travaillent, dont certains ont du mal à prendre congé pour un rendez-vous chez le médecin.

Des soins intégrés

Rachel Notley veut aussi favoriser la collaboration entre les médecins et les professionnels de la santé, comme les infirmières praticiennes, les thérapeutes en santé mentale ou les pharmaciens.

Sur son site, le NPD assure que leur engagement [...] signifie que, d'ici 10 ans, jusqu'à 1 million d'Albertains supplémentaires pourra accèder à un médecin en une à deux journées.

Prenant en compte le manque de professionnels de la santé un peu partout au pays, Rachel Notley fait le pari que sa suggestion attirera davantage de travailleurs dans la province.

« On peut réussir à recruter davantage de médecins si on leur donne l’occasion d’exercer dans des équipes intégrées où ils sont plus soutenus et où ils peuvent se concentrer sur ce pour quoi ils ont étudié, c’est-à-dire soigner les patients. » — Une citation de Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta

Sur la question de savoir si le NPD compterait faire appel au privé pour combler des retards dans les traitements, Mme Notley a répondu vouloir fournir les meilleurs soins possibles.

Je suppose que dans certains cas ponctuels, il serait possible de trouver un cadre où cela fonctionnerait. Mais en général, dit-elle, la recherche montre que le moyen le plus rentable et qui donne les meilleurs soins aux patients sont les soins publics .

Elle a ajouté que le parti va dévoiler davantage de détails sur sa stratégie de recrutement de personnel dans le système de la santé dans les prochains jours.