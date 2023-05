Nouvelle frappe de la SQ contre les stupéfiants à Val-d’Or

Au cours de cette opération, les policiers du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or ont procédé à l'arrestation d'un homme de 72 ans.

L'individu a plus tard été libéré et devrait revenir en cour à une date ultérieure pour la suite des procédures judiciaires. Selon la SQ, il pourrait faire face à des accusations reliées au trafic de stupéfiants ainsi qu’à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

La Sûreté du Québec rapporte que la perquisition a permis de saisir plus de 50 grammes de cocaïne, environ 50 comprimés de méthamphétamine [des speeds], des cigarettes de contrebande, deux téléphones cellulaires, du matériel servant à la vente de stupéfiants et plus de 10 000 dollars comptants en devises canadiennes.

La SQ souligne que la Division des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter, en collaboration avec Revenu Québec, contre la contrebande de tabac sur tout le territoire du Québec afin de s’assurer de l’intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants.

La Sûreté du Québec rappelle aussi que tout renseignement relatif au trafic ou à la production de stupéfiants ainsi qu'à la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle, au 1-800-659-4264.