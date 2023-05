Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident, le puzzle ultra complexe de la tragédie  

Pour cette rare excursion en dehors de la fiction, le réalisateur de Monsieur Lazhar et Le temps des framboises se pose en fin vulgarisateur pour assembler les pièces d’un puzzle d’une complexité parfois effarante. S’effaçant derrière la caméra, il laisse toute la place aux personnes qui ont vécu le drame, qui a fauché 47 vies.

Il y a eu un double vertige. On se retrouve devant une masse d’informations et on se dit qu’on n’aura jamais la capacité ou le temps de démêler tout ça, explique-t-il. L’autre vertige, c’est de se retrouver devant des témoignages extrêmement troublants, humains, qui parlent de deuil. On a une responsabilité sur les épaules de conférer cette voix-là au public avec le plus de respect possible.

Au-delà des quatre années de travail acharné qu’a nécessité la série, le plus dur selon Philippe Falardeau a été de constater à quel point les choses avaient peu changé en 10 ans.

Le sous-titre est Ceci n’est pas un accident , mais ça aurait bien pu être aussi Ça va encore se reproduire . Ça s’est passé récemment en Ohio, au Dakota du Nord avec un train du Canadian Pacific (CP) et en Californie. On ne semble pas avoir appris de la tragédie de 2013.

Loin du sensationnalisme

Dans le premier épisode de la série, on ne retrouve pas de gros plans sur les ravages de Lac-Mégantic, et on ne repasse pas en boucle les images de l’explosion sous tous les angles possibles, aussi spectaculaire soit-elle.

Dans une facture visuelle plutôt sobre, Philippe Falardeau a plutôt misé sur les intervenants et intervenantes, des reconstitutions du périple du train et quelques témoignages plus humains de Méganticois et Méganticoises ayant vécu le drame.

Le réalisateur Philippe Falardeau Photo : Getty Images / Andreas Rentz

Le cinéaste refait la séquence des événements, avec des personnes qui ont vécu la tragédie de proche ou de loin, comme l'ex-contrôleur Richard Labrie, le journaliste Dave Seglins, l'expert en sécurité de la voie ferrée Stephen Callaghan, l'ex-sous-ministre à Transports Canada Louis Lévesque et l'ex-PDG de MM&A Edward Burkhardt.

Curieusement, Ed Burkhardt n’a pas résisté très longtemps à l’invitation, il a été très candide. On a eu des refus de la part du ministère des Transports de manière systématique, ainsi que des deux ministres les plus près de la catastrophe, soit Denis Lebel [au provincial] et Marc Garneau [au fédéral} , explique le cinéaste.

Couper les coins ronds

En suivant le train dans son périple du Dakota du Nord à Mégantic, on se rend compte de tous les signaux d’alarme qui ont été donnés à chaque étape du trajet et on se demande pourquoi personne n’a réagi avant.

On comprend surtout que plusieurs problèmes ont été balayés sous le tapis pour sauver un maximum d’argent et de temps à MM&A, quitte à reléguer au second rang la sécurité de la population bordant le tracé du chemin de fer. Plusieurs failles ont été signalées par le personnel à l’entreprise, qui la plupart du temps a préféré fermer les yeux pour ne pas trop chambouler l’arrivée à bon port de la marchandise.

La fumée toxique était présente dans l'air à Lac-Mégantic au Québec, après l'explosion du train rempli de pétrole, en juillet 2013. Cette tragédie a provoqué la mort de 47 personnes. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Si Philippe Falardeau espère que sa série pourra élucider les mystères de la tragédie chez ses concitoyens et concitoyennes, il garde peu d’espoir quant à une véritable remise en question de la part des autorités et des compagnies ferroviaires.