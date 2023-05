Le transport entre la Côte-Nord et le reste du Québec perturbé par la météo

Les conditions météorologiques des derniers jours ont considérablement empêtré le transport entre la Côte-Nord et le reste du Québec. Les inondations de Baie-Saint-Paul obligent les automobilistes et les voyageurs en autobus à emprunter un long détour par le Saguenay, tandis que les traverses à partir de Baie-Comeau et de Godbout vers Matane sont interrompues.

La circulation sur la route 138 étant fermée à Baie-Saint-Paul, les voyageurs allant vers le centre du Québec depuis la Côte-Nord doivent désormais emprunter les routes 172 vers le Nord à Tadoussac, avant de prendre la route 175 à partir du Saguenay vers Québec.

C’est un détour considérable, mais qui est nécessaire en raison des inondations [à Baie-Saint-Paul] , explique le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Louis-André Bertrand.

Les voyageurs en autobus avec la compagnie Intercar verront quant à eux leurs trajets ralentis d’une heure et demie, dans un sens comme dans l’autre. Aucun passager ne pourra descendre ou monter entre Québec et La Malbaie, indique la compagnie.

Enfin, la traverse entre Baie-Comeau, Godbout et Matane a été interrompue lundi en raison des conditions météorologiques. Elle l’est aussi mardi et mercredi en raison de travaux, qui sont prévus depuis le mois d’avril. Le service devrait reprendre le 4 mai, selon la Société des traversiers du Québec.

Sur les routes menant à la Côte-Nord, la surveillance se poursuit tandis que la situation évolue d’heure en heure, selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable. On est en mode sécurisation du réseau routier , explique son porte-parole Louis-André Bertrand. C’est pour ça que le ministère n’hésite pas à fermer une route dès qu’il y a un doute quant à la sécurité d’une structure.

La Côte-Nord n’est pas à risque

De ce côté-ci de l’embouchure du Saguenay, la situation des rivières et des routes est stable, selon le directeur régional de la Direction de la sécurité civile et sécurité incendie de la Côte-Nord, Martin Tremblay.

On a observé une montée un peu plus marquée des crues du côté ouest de la Côte-Nord , explique-t-il. Ce serait particulièrement le cas pour les rivières Sainte-Marguerite et des Escoumins. On aurait atteint un plateau, et on s’attend à ce que ça baisse , précise-t-il toutefois.

La Côte-Nord, de par la configuration de ses cours d’eau, n’est pas sujette à de fréquentes inondations dans les municipalités, selon Martin Tremblay.

On a des courants d’eau qui sont du sud au nord, et la fonte des neiges se fait du sud vers le nord, ce qui favorise une fonte lente et régulière des glaces , explique-t-il. Cette caractéristique de la géographie nord-côtière aide à prévenir des inondations dans les municipalités.

Cela dit, de fortes précipitations peuvent tout de même représenter un risque pour la conduite et pour les infrastructures routières.

D’après les informations de Lambert Gagné-Coulombe.