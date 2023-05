De nombreuses armes trouvées dans deux campements de sans-abri à Calgary

Au cours des deux dernières semaines, le Service de police de Calgary a découvert des armes et des objets volés dans deux campements distincts situés dans le sud-est de la métropole albertaine

Dans un communiqué, le Service de police de Calgary décrit que les policiers ont entre autres récupéré des armes de poing, des répliques d'armes à feu, des couteaux, des haches et deux véhicules John Deer d'une valeur de plus de 100 000 $.

Les deux campements se situent près de la 58e avenue et du chemin Burbank sud-est et le long de la rivière Bow, du côté est du pâté de maisons se situant au 5800 Deerfoot Trail sud-est.

Il est important de savoir qu’un campement n'équivaut pas à de la criminalité [...] qu’il peut s'agir simplement de gens qui n’ont pas de logement et nous devons traiter ces situations selon les cas , a déclaré le surintendant de la police, Scott Boyd.

Ce dont il est question ici est un comportement criminel adopté par une minorité pour essayer d’y prospérer , souligne-t-il.

La police a indiqué qu'elle avait trouvé suspendu dans les arbres un contenant (de boisson) criblé de trous correspondant à des balles d'arme à feu.

Le Service de police de Calgary a trouvé des preuves d'utilisation d'armes à feu sur l'un des sites. Photo : Service de police de Calgary

Des preuves trouvées dans la zone laissent croire que certaines personnes présentes dans le camp cherchaient à convertir les pistolets à air comprimé en armes légitimes.

Selon le conseiller municipal du quartier 9 de Calgary, Gian-Carlo Carra, la présence d’armes reflète des problèmes plus vastes auxquels la Ville est confrontée.

Nous avons un problème de criminalité d'une part, mais nous avons aussi une crise de santé mentale et de toxicomanie, des problèmes de pauvreté et des problèmes d'offre de logements, qui se combinent pour former un problème grave , dit-il.

« Pour des solutions à long terme, il faut se pencher sur le logement, la santé mentale et les dépendances. Je pense que les solutions à court terme consistent à légitimer l’utilisation de certaines de ces zones sans surveillance. » — Une citation de Gian-Carlo Carra, conseiller municipal

Je pense que la police doit faire son travail, mais nous devons rattraper le retard avec de vraies solutions plutôt que de poursuivre des gens désespérés , précise-t-il.

Le Service de police de Calgary a aussi mentionné qu'un des campements semblait être une opération pour la revente de fils de cuivre volés.

Un individu a été accusé et mis en détention par la police au sujet des biens volés. L'enquête se poursuit.

Avec les informations d'Omar Sherif