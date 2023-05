Fuite du jeu Tears of the Kingdom deux semaines avant sa sortie

Une version complète du très attendu jeu vidéo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dont la sortie est prévue le 12 mai prochain sur la console Nintendo Switch, a fuité sur des sites de piratage, selon ce que rapporte le site spécialisé Kotaku.

L’attente est infernale pour les fans de The Legend of Zelda, la suite du jeu à succès Breath of the Wild, reportée à maintes reprises. Le titre a même été couronné le plus attendu de l’année lors des Game Awards, les Oscars du jeu vidéo, en décembre 2022.

Une ou des personnes en ont eu assez de patienter, et ont rendu disponible sur des sites de piratage l’ensemble du titre, deux semaines avant le lancement officiel prévu par Nintendo.

Des instavidéastes (streamer) diffusent des images du jeu sur des plateformes comme Twitch et Discord, qui sanctionnent une à une les chaînes et serveurs fautifs, selon ce que rapporte le site spécialisé The Verge. Un journaliste a d’ailleurs pu voir un compte Twitch qui montrait des images du jeu être fermé quelques minutes après l’avoir découvert.

Des fuites de plus en plus courantes

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu fait l’objet d’une fuite avant sa sortie. Kingdom Hearts 3 avait subi le même sort en 2018, six semaines avant son lancement. Une version test montrant plus d’une heure d’images de la plus récente mouture de la série à succès Grand Theft Auto s’était également retrouvée en ligne.

C’est un sentiment de déjà vu pour Nintendo, dont le titre The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour la Wii U à l’époque avait aussi fait l’objet d’une fuite avant son lancement prévu en 2017.

Le géant nippon du jeu vidéo n’a toujours pas réagi aux événements. Il s’est toutefois bâti au fil des ans une réputation de sévir rapidement et sévèrement contre les violations de ses propriétés intellectuelles.

Pour le moment, seule une poignée de critiques de jeux vidéo ont eu accès au jeu afin de fournir leurs premières impressions.