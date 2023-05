Trois nouveaux joueurs pour renforcer les Roughriders de la Saskatchewan

Les Roughriders de la Saskatchewan ont signé un contrat avec trois nouveaux joueurs lors du repêchage mondial de la Ligue canadienne de football. Il s’agit du Suisse Lukas Ruoss, de l’Australien Adam Korsak et de l’Italien Habakkuk Baldonado.

Le secondeur Lukas Ruoss a passé la dernière saison avec le Reign Fire de la Ligue européenne de football (ELF) et a réalisé 62 plaquages, six plaquages pour perte et trois interceptions en 12 matchs.

Le natif suisse a participé à la NFL International Combine à Londres en 2021, indique un communiqué.

Lukas Ruoss a aussi réalisé une excellente saison en 2021 dans la Ligue allemande de Football, avec 42 plaquages, 13 plaquages pour perte, quatre paniers et demi, une interception, un arrêt de passe et un coup de pied bloqué, et le tout en huit matchs , selon les Roughriders.

Ce dernier est aussi membre de l'équipe nationale suisse depuis 2012.

Le botteur de dégagement australien, Adam Korsak, a eu une saison senior sensationnelle à l'Université Rutgers aux États-Unis, selon les Roughriders de la Saskatchewan.

Il a d'ailleurs remporté le prix Ray Guy Award de 2022 comme meilleur botteur national de dégagement.

Adam Korsak a réussi 32 coups de poing à l'intérieur des 20 mètres, ce qui est un record national, et s'est classé troisième au classement général des coups de poing nets (43,57), avec 14 ballons de 50 mètres ou plus.

Habakkuk Baldonado a, quant à lui, participé à 40 matchs en cinq saisons à l'Université de Pittsburgh. Il a enregistré 99 plaquages, 22,5 plaquages pour perte, 15 paniers et demi, deux pertes de balle, , deux récupérations d'échappées, selon le communiqué.