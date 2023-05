Le réaménagement du foyer de soins de longue durée francophone à Welland est lancé

Le foyer Richelieu Welland atteindra ainsi une capacité de 128 lits. On y comptera 66 nouveaux lits et 62 lits modernisés dans des chambres à un lit, à deux lits et dans des chambres de base, selon le communiqué de la province.

Ce que nous avons entendu haut et fort c’est que les gens ont besoin de centres de soins dans les collectivités qu’ils ont contribué à bâtir , souligne le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra.

L’argent pour ce réaménagement vient du Programme de garanties de prêts pour les organismes sans but lucratifs.

Sans cette augmentation, le rêve de l’agrandissement du foyer Richelieu n’aurait pas pu être réalisé , remercie Muriel Thibault-Gauthier, la présidente du conseil d'administration du foyer Richelieu.

Les travaux ont officiellement commencé et devraient aboutir à l’été 2025.

Le nouveau centre de soins palliatifs devrait quant à lui être terminé pour l’hiver 2024-2025.

L'adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones Natalia Kusendova se dit pleinement consciente de l’importance du Foyer Richelieu Welland en tant qu’unique établissement désigné en vertu de la Loi sur les services en français dans le sud de l’Ontario .

Notre gouvernement est pleinement conscient qu’à l’heure actuelle, plus d’un franco-ontarien sur cinq a 65 ans ou plus. Il est de notre responsabilité de défendre les intérêts de nos aînés et de répondre à leurs besoins. Y compris la possibilité de s’exprimer et vivre en français , insiste-t-elle.

Importance de trouver du personnel

Le gouvernement dit ne pas oublier que la formation et la rétention du personnel est encore un défi, surtout après la pandémie.

Natalia Kusendova affirme que le gouvernement a développé des stratégies en la matière.

On a mis en avant le programme Apprendre et rester pour les communautés moins desservit comme ici. Tous les coûts des étudiants infirmiers vont être remboursés , explique-t-elle.

Elle ajoute que la reconnaissance des diplômes des infirmières formées à l,étranger depuis l’an dernier est aussi un outil efficace pour augmenter le nombre de personnes qui travaillent dans les foyers de soins.

Cela sera d’autant plus nécessaire que le gouvernement dit viser un minimum de 4 heures de soins direct par résidents des foyers de soins.