Un couple de Caraquet évite le drame grâce au sang-froid d’une pilote d’avion à Cuba

Le mercredi 26 avril, Bernard Albert et sa conjointe s’apprêtent à rentrer au pays après quelques jours paisibles. Le vol de la compagnie Sunwing est prévu à 16 h 05, mais est devancé à 15 h 35.

Une fois les passagers installés à bord, l’engin emprunte la piste de décollage et accélère pour prendre son envol.

Des minutes d'angoisse

Au moment où les roues avant quittent le sol, l’appareil se met à trembler fortement pendant quelques secondes.

Les minutes suivantes ont ensuite été très angoissantes pour tous les passagers à bord.

Bernard Albert et sa conjointe, de Caraquet, se souviendront toujours de leur plus récent voyage de vacances à Cuba. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

C’était une belle journée, il faisait beau, tout allait bien. L’avion allait bien. Mais aussitôt que les pneus avant ont quitté la piste, ç’a vraiment shaké beaucoup et ça s’est mis à faire du bruit. On s’est dit " Oh! Il y a quelque chose de wrong" , a raconté Bernard Albert.

Environ 25 minutes plus tard, la capitaine prend la parole pour aviser les passagers qu’un pneu avait explosé au départ et que l’avion allait devoir préparer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Varadero. Elle a ensuite demandé aux agents de bord d’expliquer les consignes.

« Là, la panique a été un peu plus raide. Tout le monde se posait des questions. Un atterrissage d’urgence? Il y avait du monde en pleurs, d’autres en panique et d’autres bien calmes. » — Une citation de Bernard Albert

Finalement, l’avion touche le sol de l’aéroport de Varadero à 17 h 05. La capitaine a dû manœuvrer l’engin sans un pneu et, même si les vibrations étaient fortes, elle a réussi un atterrissage quasiment parfait, estime le vacancier.

Des équipes d'urgence attendaient l'avion à son atterrissage à Varadero. Photo : Gracieuseté : Bernard Albert

Ç’a été surprenant, même mieux qu’on pensait , indique-t-il.

Branle-bas de combat

Sur le tarmac, il y avait des ambulances et des pompiers. Une équipe a projeté de la mousse sur la roue défectueuse, de peur qu’elle ne prenne en feu.

De par le hublot de l'avion, Bernard Albert a pu voir des pompiers et de la mousse projetée sur le pneu qui a éclaté. Photo : Gracieuseté : Bernard Albert

Les passagers ont pu quitter l’avion une vingtaine de minutes plus tard par la rampe de débarquement d’urgence. Ils ont ensuite été amenés dans une salle réservée où Sunwing leur a offert un repas, trouvé un hôtel pour la nuit et publié un communiqué expliquant l’incident.

Quand la capitaine nous a parlé, tout était bien correct. C’est quand elle a mentionné les méthodes d’urgence que ç’a commencé à paniquer. Tout le monde se tenait par la main. L’avion était-il correct? On ne le savait pas. Finalement, on s’en est bien tiré , explique Bernard Albert.

Une pilote applaudie

Le voyageur remercie le ciel que la pilote ait gardé son sang-froid dans les circonstances. Selon des médias cubains, il s'agit de Vicky Earks.

La pilote de la compagnie Sunwing, Vicky Earks, a été accueillie en héroïne. Photo : Gracieuseté Bernard Albert

Quand on attendait l’avion le lendemain, elle s’est présentée à l’aéroport. Les gens l’ont applaudie. Et nous aussi. Elle a fait une bonne job! , reconnaît-il.

Cette mésaventure n’empêchera pas Bernard Albert de prendre l’avion avec sa conjointe pour de prochaines vacances dans le Sud.

Une chose comme ça peut arriver une fois sur un million. Ce n’est pas de quoi qui peut arriver deux fois de suite , dit-il.

Avec les informations de Mario Landry