105,5 M$ à la zone IP : le PQ demande à Andrée Laforest et François Tremblay de préciser

Le porte-parole du Parti québécois (PQ) aux ressources naturelles, Pascal Bérubé, demande aux députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) de Dubuc et Chicoutimi, François Tremblay et Andrée Laforest, de donner l’heure juste aux Saguenéens quant à la nature des investissements annoncés pour la zone industrialo-portuaire (zone IP) de Saguenay.

Radio-Canada révélait lundi que l'investissement de 105,5 millions de dollars à la zone IP inclus dans le dernier budget pourrait être un prêt.

Jamais la CAQ n’a laissé entendre qu’il s’agissait d’un prêt. Investir 100 millions dans la zone IP était une promesse majeure pour les électeurs de Dubuc et Chicoutimi. François Tremblay et Andrée Laforest doivent comprendre que si c’est la décision finale de leur gouvernement, celle-ci sera enregistrée comme un bris de leur engagement envers la population. De plus, il s’agira d’une injustice par rapport aux investissements faits à Bécancour , a déclaré par voie de communiqué le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

François Legault avait d’abord fait la promesse en campagne électorale d’investir 117,2 millions au Port de Saguenay pour y amener des infrastructures municipales afin d’y accueillir des entreprises. La somme de 105,5 millions a finalement été accordée dans le dernier budget, en y retranchant une part de 11,7 millions déjà prévue pour compléter le financement du convoyeur dont les coûts ont augmenté.

Les partenaires de la zone IP sont la Ville de Saguenay, le Port de Saguenay et le gouvernement du Québec.

Si Andrée Laforest et François Tremblay acceptent qu’il s’agisse d’un prêt, la conséquence sera de priver Saguenay des revenus de ce développement pendant de nombreuses années et faire poser ce projet uniquement sur les épaules des contribuables de Saguenay , a poursuivi Pascal Bérubé.

Pascal Bérubé est le député du Parti québécois dans Matane-Matapédia.(archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

L’article de lundi précisait que peu d’intervenants acceptent de commenter cette information. Le Port de Saguenay et la Ville se sont contentés de déclarations écrites avançant que des précisions du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie (MEIE) sont attendues.

De son côté, la ministre Laforest n’avait pu préciser la nature de l’aide de Québec.

C’est trop tôt pour établir les montants. Est-ce que c’est un prêt? Est-ce que c’est une subvention? Est-ce que c’est un prêt pardonnable? Évidemment, il faut voir le projet. Ça dépend du ministère de l’Économie […]. À ce stade-ci, c’est trop prématuré , avait-elle déclaré.

BlackRock parmi les projets

Un des projets attendus au Port de Saguenay est celui de Métaux BlackRock, maintenant fusionné avec l’entreprise britanno-colombienne Strategic Resources. Le projet de mine de ferrovanadium à Chibougamau et de fonderie au Port de Saguenay est maintenant estimé à 1,5 milliard de dollars canadiens. Investissement Québec est propriétaire de l’entreprise à un peu plus de 40 %. Un financement d’un milliard de dollars doit être trouvé cette année, avec le début de la construction espéré en 2024.

Il y a également le projet de First Phosphate qui est toujours à la recherche de financement pour son projet d’extraction de minerai destiné à la fabrication de batteries au lithium.

Dernièrement, GNL Québec a abandonné son projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel liquéfié. Les terrains qui étaient réservés ont récemment été libérés.