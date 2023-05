ChatGPT ira-t-il jusqu’à réduire l’engorgement des tribunaux?

Il reconnaît sans détour être impressionné par les aptitudes de ChatGPT pour rédiger des avis juridiques. Il s'exécute sans aucune plainte , glisse-t-il, l'œil rieur.

Même si c'est dans un français difficile à comprendre, il a très bien compris la demande et il permet ensuite de s'exprimer avec une lettre sophistiquée , fait-il remarquer.

Depuis 20 ans, M. Beauchamp-Tremblay consacre sa carrière à l’incidence des technologies sur le droit. Il est aux premières loges pour observer les progrès technologiques et, selon lui, il ne fait aucun doute que ce robot conversationnel se présente déjà comme un compagnon puissant de la pratique d'un avocat .

Depuis 20 ans, l'avocat Xavier Beauchamp-Tremblay consacre sa carrière à l’incidence des technologies sur le droit. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Gains de productivité multipliés par deux

Il ne s'attendait pas à voir des progrès aussi rapides. En effet, jusqu'ici, l'intelligence artificielle éprouvait des difficultés avec le raisonnement par syllogisme, une des bases de la logique juridique.

Sauf que désormais, le niveau de compréhension de texte de ces outils est extrêmement puissant .

Selon ses projections, au cours des prochaines années, la productivité devrait être multipliée par deux dans certains domaines du droit, une estimation qu'il juge même prudente.

L’intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer un avocat pour une plaidoirie dans un procès criminel, argue-il. En revanche, pour tout ce qui est travail de rédaction, d'analyse, de dissection de documents, les outils sont déjà très bons .

Révolution attendue aussi dans le domaine de la comptabilité

Même discours du côté de Thomas-Louis Lafleur, cofondateur de la firme comptable montréalaise Le Chiffre. Son entreprise est pionnière pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle. De plus en plus de tâches sont automatisées, en particulier la saisie de données.

Depuis quelques mois, il explore les capacités des robots conversationnels. ChatGPT, c'est excitant, dit-il avec enthousiasme. Il y a des applications pratiques immédiates.

Il explore justement la possibilité d'intégrer les robots conversationnels dans sa nébuleuse d'outils numériques adaptés à la comptabilité.

Un exemple évident lui vient à l’esprit : la rédaction de demandes de subventions, un travail souvent perçu comme étant laborieux et qui requiert un effort de synthèse.

Concrètement, il demande par exemple à ChatGPT de faire une synthèse de la transcription automatique des réunions de travail avec les données financières du client, les règles fiscales en vigueur et les paramètres pour obtenir une aide de l'État.

En un clin d'œil, le robot propose un texte qui sert de base à l’argumentaire.

Selon les premières expérimentations, le gain de temps est majeur : une tâche qui aurait pris de 12 à 16 heures est désormais réalisée en quatre heures.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail humain , nuance M. Lafleur. L’outil permet une prédigestion , mais il est incapable de livrer un document final. Celui-ci doit absolument être révisé par un expert, conclut-il.

Thomas-Louis Lafleur dans les bureaux montréalais de son entreprise, Le Chiffre. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Erreurs factuelles et protection des données personnelles

Même constat dans le domaine juridique. Selon Xavier Beauchamp-Tremblay, il est impossible de se passer d'un œil expert.

Principal point faible, soutient l’avocat : Ces systèmes ont tendance à halluciner du contenu et à générer de fausses références.

Il s’attend à une amélioration de la fiabilité des robots afin de pouvoir leur faire confiance , un point de vue que partage Anne-Sophie Hulin, professeure de droit à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche Justice sociale et intelligence artificielle.

Elle observe avec intérêt l’arrivée de quelques applications qui utilisent l’intelligence artificielle et qui sont adaptées à l’exercice du droit. Elle constate que les robots conversationnels font bon nombre d’erreurs factuelles. Ils ont par exemple de la difficulté à distinguer les juridictions et peuvent se baser sur le droit ontarien alors que la demande concerne le Québec.

Autre problème, selon elle : il est bien difficile de savoir quel est l'envers du décor des robots conversationnels puisque l’accès aux sources demeure alambiqué.

« Un des problèmes avec ChatGPT, c'est de savoir comment les données sont collectées, conservées, puis utilisées. Il y a des interrogations sur la protection des renseignements personnels. » — Une citation de Anne-Sophie Hulin, professeure de droit à l'Université de Sherbrooke

Anne-Sophie Hulin, professeure de droit à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche « Justice sociale et intelligence artificielle » Photo : Courtoisie

À qui profitent les gains de productivité?

Depuis 10 ans, le comptable Thomas-Louis Lafleur fait des gains de productivité considérables grâce à ses investissements dans les nouvelles technologies.

À court terme, analyse-t-il, les bénéfices sont partagés entre les clients et l’entreprise qui a pris des risques pour se démarquer de la concurrence.

À long terme, il remarque que les tarifs sur le marché s’équilibrent progressivement à mesure que les technologies se démocratisent.

Chaque innovation pose inévitablement la question des pertes d’emplois, une hypothèse que n'écarte pas M. Lafleur, quoiqu'il penche plutôt pour une transformation du métier.

Il pense que les comptables vont faire moins de saisie de données et plus de conseil, plus d'audits, mais une grande part d'inconnu demeure.

« Je n'ai pas de boule de cristal. C'est excitant et épeurant à la fois. » — Une citation de Thomas-Louis Lafleur

En entrevue à l’émission L’heure du monde, le philosophe Jocelyn Maclure, président de la Commission de l'éthique en science et en technologie du Québec, a dit estimer que les pertes d’emplois seront modérées à court terme dans des domaines comme la comptabilité ou le droit.

Les capacités des outils demeurent trop limitées et ils sont cantonnés à des tâches peu complexes liées à du contenu générique ou trivial .

Le professeur de philosophie Jocelyn Maclure Photo : Radio-Canada/Olivier Paradis-Lemieux

Démocratiser l’accès à la justice grâce à l’intelligence artificielle

Il reste que, selon Xavier Beauchamp-Tremblay, les gains de productivité entrevus annoncent une incidence majeure dans l’exercice du droit.

Ces outils pourraient permettre de réduire la durée des traitements judiciaires à une époque où les délais déraisonnables sont souvent la norme.

D’un autre côté, le recours aux robots conversationnels pourrait aussi aggraver l’engorgement des tribunaux dans la mesure où ils offrent au grand public la capacité de rédiger des procédures et des plans d’argumentation plus longs et plus compliqués, explique M. Beauchamp-Tremblay.

Conséquence : il sera plus difficile et plus long pour les juges d’éliminer des arguments boiteux, de séparer le bon grain de l’ivraie.

Selon une étude menée par KPMG, le système de justice canadien a encore un peu de temps pour s’adapter aux nouvelles technologies.

Au Canada, 37 % des entreprises cherchent à optimiser leurs activités grâce à ChatGPT, contre 65 % aux États-Unis.