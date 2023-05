L’immigration économique dans la mire du CLD de Rouyn-Noranda

Sensibiliser les entreprises, démocratiser l’immigration économique. Ce sont les objectifs que poursuit Panorama Québec, un service destiné aux entreprises des MRC de Rouyn-Noranda, d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue.

Le CLDRN espère aider ces dernières à recruter des travailleurs à l’étranger, autant par l’intermédiaire de missions de recrutement que de formations sur des thèmes comme la rédaction de contrats de travail ou encore sur les règles d’immigration.

Ann Gervais, directrice du département main-d’œuvre et immigration au CLDRN, juge nécessaire de rassembler sous une même bannière les efforts de recrutement des MRC participantes. Elle assure que ce service demeurera neutre et ne favorisera pas une municipalité au détriment des autres.

La directrice main-d'œuvre et immigration au CLD de Rouyn-Noranda, Ann Gervais, précise que des représentants de Panorama Québec participeront au Mois du Québec en France, en octobre prochain. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

« Des partenaires établis dans les autres MRC réfèrent les entreprises à Panorama Québec pour ne pas qu'elles se demandent pourquoi elles sont représentées par le CLD de Rouyn-Noranda. C'est vraiment un service qui est neutre, un logo, un nom, une appellation qui sont neutres pour représenter les autres MRC. » — Une citation de Ann Gervais, directrice du département main-d’œuvre et immigration au CLDRN

Un avis partagé par la directrice générale du CLDRN, Mariève Migneault. Elle souhaite que l’organisme s’attaque à la pénurie de main-d’œuvre dans sa globalité, où qu’elle se manifeste en Abitibi-Témiscamingue.

La directrice générale du CLD de Rouyn-Noranda, Mariève Migneault, compte sur Panorama Québec et d'autres initiatives pour contribuer à résorber la pénurie de main-d'œuvre. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Notre terrain de jeu, normalement, se limite à notre localité, explique-t-elle. De sortir de notre localité, c'est plutôt exceptionnel. Nous tenions à créer une identité plus neutre pour que nos partenaires, peu importe où ils se trouvent dans la région, puissent se retrouver, se reconnaître.

Pas une panacée

Le président du conseil d’administration du CLD de Rouyn-Noranda, Marc Bibeau, juge l'initiative nécessaire même s’il estime qu’il faudra en faire davantage pour résorber la pénurie de main-d’œuvre. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Le président du conseil d’administration du CLDRN, Marc Bibeau, juge l’initiative nécessaire même s’il rappelle que les besoins en matière de main-d’œuvre demeurent criants.

Les postes à combler en Abitibi-Témiscamingue sont nombreux, signale-t-il. On pense que d'être capables de recruter 500 personnes dans les cinq prochaines années comblerait une partie des besoins, mais pas totalement.

Il fait ici allusion à un projet de CLDRN, le Centre d’accompagnement pour le recrutement de la main-d’œuvre immigrante, qui est actuellement à l’étude par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Des membres du conseil municipal de Rouyn-Noranda, notamment Guillaume Beaulieu, Claudette Carignan et Louis Dallaire, ont assisté au lancement de Panorama Québec. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Le CLDRN, en vertu de celui-ci, aimerait accueillir 500 travailleurs immigrants en Abitibi-Témiscamingue sur un horizon de cinq ans. Ce dernier projet résulte d’un partenariat qui implique l’ensemble des MRC de la région, contrairement à Panorama Québec, un service auquel ne participe pas la MRC de la Vallée-de-l’Or.

Dans le domaine manufacturier, le gouvernement insiste beaucoup sur l'automatisation des procédés. C'est une chose, mais ce n'est pas tout. Le besoin de main-d'œuvre sera encore très criant d'ici 2030-2035. On n'est pas encore sortis du bois , complète M. Bibeau.

Premières missions

Des représentants de Panorama Québec accompagneront le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue au Salon de l’immigration et de l’intégration de Montréal, le 31 mai et le 1er juin.

Panorama Québec, dont le logo symbolise une aurore boréale, vise à unir sous une même bannière des services offerts par le CLD de Rouyn-Noranda, le CLD Abitibi et les MRC d'Abitibi-Ouest et de Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Ils se rendront aussi en Europe, du 2 au 18 octobre prochain pour visiter dix villes françaises, de Lyon à Paris, dans le cadre du Mois du Québec en France.