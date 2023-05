La Colombie-Britannique dévoile sa stratégie pour former la relève de demain

Le gouvernement provincial compte investir 480 millions de dollars pendant les trois prochaines années pour soutenir son plan StrongerBC : Future Ready Action. Cette enveloppe fait partie du budget 2023.

Le premier ministre David Eby estime que l'économie de sa province croît rapidement et se nourrit de l'innovation des travailleurs.

« Nous prenons des mesures pour nous assurer que les gens sont prêts à saisir de nouvelles occasions et à bâtir une vie agréable en Colombie-Britannique, et que les entreprises sont en mesure de trouver les personnes qui font avancer notre économie et fournissent les services sur lesquels nous comptons tous. »