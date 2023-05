Un premier terrain de baseball signé Blue Jays pour une petite communauté du Nord-Ouest

Grâce à l’appui des Blue Jays de Toronto, un nouveau terrain de baseball verra le jour à Lappe, une petite communauté de 1436 résidents situé dans la partie non organisée du district de Thunder Bay.

Le projet sera rendu possible grâce à l’obtention d’une des 15 bourses à gagner du programme Champ des rêves de la fondation du club de baseball.

Des membres de la communauté de Lappe, vêtus de bleu et de blanc, étaient réunis dans les locaux de l’École publique communautaire Gorham & Ware dimanche matin afin de connaître le résultat du concours, auquel ont participé plus de 100 organismes et communautés au Canada.

Ils ont presque raté l’annonce en raison d’une panne de courant, mais un haut-parleur sans fil a sauvé la mise.

Les enfants de la région auront accès à un nouvel espace récréatif doté d'un terrain de soccer, une patinoire extérieure et, bientôt, un terrain de baseball. Photo : Avec l'autorisation de Lindsay Sipila

L’annonce a provoqué beaucoup d’excitation et d’émotions dans la communauté , raconte Lindsay Sipila, directrice des sports et loisirs du conseil des services locaux de la région de Lappe.

« Tout le monde criait de joie en apprenant que nous avions reçu la bourse de 50 000 $. C’était fantastique! » — Une citation de Lindsay Sipila, directrice des sports et loisirs du conseil des services locaux de la région de Lappe

Cette somme permettra de couvrir la moitié des dépenses du projet, dont la facture s’élève à un peu plus de 100 000 $.

Rapprocher les services et loisirs

La proposition du groupe est ressortie des centaines de demandes de financement, la plupart pour payer des rénovations, en raison des besoins de la communauté.

Présentement, les jeunes de la communauté de Lappe et des environs doivent faire 30 minutes de route afin de participer à des activités récréatives.

Le conseil des services locaux a récemment acheté un terrain sur la rue Old Hall dans l’objectif de le transformer en plaque tournante pour les sports et loisirs.

Des terrains de soccer et une patinoire extérieure ont déjà été installés.

Des semences sont déjà plantées sur le site du futur terrain de baseball, qui sera bientôt clôturé.

Mme Sipila explique qu’en plus d’économiser sur l’essence, les familles n’auront pas à voyager autant pour les activités de leurs enfants. Un tel site peut aussi créer un sentiment de fierté communautaire, d’après elle.

Lappe veut rendre le sport organisé plus accessible à ses résidents, ce qui a retenu l’attention du directeur général de la fondation Jays Care, Robert Witchel.

Le sport organisé permet d’apprendre des leçons de vie et des habiletés , souligne-t-il, ajoutant que l’activité physique est importante pour la santé mentale des enfants qui ont été isolés l’un de l’autre durant la pandémie.

« L’accès à de nouvelles installations devrait faire sortir les jeunes, ce qui permettra d’en attirer d’autres. Nous espérons qu’ils pourront se rencontrer de nouveau et réapprendre comment socialiser. » — Une citation de Robert Witchel, directeur général de la fondation Jays Care

Une fois le terrain complété cet automne, la communauté compte s’en servir à longueur d’année pour faire bouger la jeunesse.

Le comité des sports et loisirs tente maintenant de cibler d’autres sports et loisirs que souhaiteraient pratiquer les résidents.

Il y a beaucoup d’idées , indique Mme Sipila. Nous sommes vraiment excités.

Avec les informations de Sarah Law de CBC