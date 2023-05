Inondations : des citoyens entre découragement et résilience à Gatineau et Ottawa

Alors que le niveau d'eau continue de monter dans les rues avoisinant la rivière des Outaouais, les résidents, tant du côté québécois que sur la rive ontarienne, se préparent tant bien que mal aux inondations. Un certain découragement se fait d'ailleurs sentir.

Les trois derniers jours ont été pénibles pour Glen Roberts, un résident de Cumberland qui doit se préparer aux inondations pour une troisième année. Ça a été difficile de rester concentré, je ne peux pas me permettre de perdre la carte , mentionne-t-il.

M. Roberts travaille depuis quelques jours pour protéger sa résidence de l'eau, malgré des problèmes respiratoires qui limitent ses efforts. Il réside à Cumberland, dans l'est d'Ottawa, depuis 33 ans et a été inondé en 2017, puis en 2019.

« Je vais travailler intelligemment et m'assurer que ça ne se reproduise pas. » — Une citation de Glen Roberts, résident de Cumberland

Ce dernier a construit un muret de pierres. Il n’est pas très haut, mais chaque pouce compte , commente-t-il. Il aurait bien aimé profiter des sacs de sable qui ont été mis à la disposition des résidents de sa rue par la Ville, mais ils sont inaccessibles, raconte-t-il en entrevue.

Glen Roberts, de Cumberland, tente de protéger sa maison. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico/CBC

Les sacs sont trop loin, le niveau de l’eau est trop élevé , explique ce dernier. Comment suis-je censé aller chercher les sacs ?

Selon M. Roberts, les sacs de sable sont quatre maisons plus loin et il n'est pas en mesure de les transporter lui-même en raison de leur poids.

En quoi ça nous aide si les gens qui ont besoin d’assistance immédiate ne sont pas en mesure de l’obtenir parce que le niveau de l’eau est trop élevé, lance-t-il. C’est difficile de voir que les ressources sont de l’autre côté de la rue, alors que tu es en train de te noyer.

L'histoire se répète à Gatineau

De l'autre côté de la rivière, à Gatineau, des citoyens ont l'impression de revivre le même manège d'année en année. André Lacelle est du nombre. L'homme de 65 ans pouvait déjà constater mardi matin que l'eau s'était infiltrée dans son sous-sol et que les dommages étaient bien réels.

C'est décourageant. On a de belles maisons, mais on ne peut pas rien faire. Mon matelas, il est fini. Je vais tout enlever cela et mettre ça sur le bord du chemin.

L'eau est déjà présente dans le sous-sol d'André Lacelle, encore une fois. Photo : Radio-Canada

Suzanne, une résidente de Gatineau de longue date a vécu sur la rue Renée pendant 60 ans, jusqu'aux inondations de 2017 où elle a perdu sa maison. Toujours résidente du secteur, c'est avec abattement qu'elle regarde l'eau monter.

Je n’ai plus rien à perdre, ça ne peut pas m’affecter , indique-t-elle. Ça m’affecte pour les autres, mais moi, j’ai déjà tout perdu.

Julie Boucher réside sur la rue Hurtubise depuis 3 ans avec son conjoint. Cette dernière explique avoir peu d'expérience avec les inondations, contrairement à son conjoint qui a dû traverser celle de 2017.

Le couple était plutôt inquiet la semaine dernière, mais la situation s'est stabilisée lors de la fin de semaine. Il pensait l'échapper belle, mais les conditions météorologiques des derniers jours ont toutefois changé la donne. En toute honnêteté, moi je pensais qu’on était sortie du bois , confie Mme Boucher à la caméra.

« C’est la pluie qui n’aide pas. Si Dame Nature pouvait coopérer ... elle nous punit parce qu'on ne prend pas soin d'elle » — Une citation de Julie Boucher, résidente de la rue Hurtubise

Pour l'instant, Mme Boucher ne craint pas pour sa maison. Elle est surélevée, la fondation est neuve et un remblai la protège. Le jardin du couple, leur serre et l'atelier à bois qui se trouvent sur le terrain pourraient cependant être inondés.

Même s'ils ne sont pas allés chercher les sacs de sable offert par la Ville de Gatineau, les deux résidents de la rue Hurtubise saluent les efforts de la municipalité. Au moins, il y avait une présence, poursuit-elle.

Évitez le secteur en voiture

Dans le secteur de Pointe-Gatineau, de nombreuses rues sont inondées et, bien que certaines d'entre elles soient barrées, la circulation est toujours possible sur d'autres.

Ça commence à être un peu creux pour les véhicules, à ce point-ci , fait remarquer Mme Boucher.

Les voitures peinent à circuler sur la rue de Versailles en ce mardi matin. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

À ce propos, Anick Gingras, bénévole pour le groupe Dispatch Gatineau, un regroupement de citoyens qui vient en aide aux sinistrés, demande d'ailleurs aux gens de ralentir lorsqu’ils voient de l’eau sur la chaussée.