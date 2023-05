Les deux seuls hépatologues de la Saskatchewan, Lawrence Worobetz et Mina Niazi, demandent qu’il y ait plus de ressources disponibles pour les soins de santé du foie dans la province.

Les deux professionnels de la santé ont pour cheval de bataille la maladie du foie et sa prévention, surtout en ce qui concerne la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), qui est l'accumulation excessive de graisses dans le foie non liée à la consommation de boissons alcoolisées.

Ce phénomène touche environ 20 % de la population du Canada, selon la Fondation canadienne du foie.

Selon les deux experts, il faudrait au moins quatre autres spécialistes, deux infirmières et des diététiciennes pour combler la demande pour les soins de santé du foie dans la province.

Lawrence Worobetz, originaire de la Saskatchewan, exerce sa profession depuis 42 ans. Il prendra sa retraite d'ici la fin de l'année 2023. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Cette course contre la montre est d'autant plus importante que le Dr Worobetz, qui exerce cette profession depuis 42 ans, prendra sa retraite à la fin de l'année.

J'essaie d'être proactif et de mettre en place des structures avant ma retraite pour que Dre Mina Niazi ait les ressources nécessaires pour aller de l'avant , affirme-t-il. Elle pourrait être la seule spécialiste dans ce domaine pendant un certain temps.

Le FibroScan est un outil qui permettait de lire les taux de gras et de déceler les fissures du foie, sans avoir à recourir à la biopsie. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Alors que le nombre d'hépatologues est en baisse en Saskatchewan, le Manitoba compte 9 spécialistes dans ce domaine, alors que l’Alberta en compte 25.

Lawrence Worobetz et Mina Niazi aimeraient aussi avoir accès à un FibroScan portatif pour leur permettre de soigner les patients dans les communautés éloignées. Cet outil permet de calculer la santé du foie, sans avoir à faire de biopsie.

La Dre Niazi espère qu'il y aura plus de prévention en santé du foie dans la province. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Mina Niazi craint que sa charge de travail ne cesse d'augmenter après le départ à la retraite de Lawrence Worobetz.

« Nous allons assister à une augmentation des maladies du foie, et cela me préoccupe, car nous aimerions être en mesure de bien soigner nos patients. J'espère que notre équipe se renforcera à l'avenir et que d'autres hépatologues ainsi que des infirmières se joindront à notre équipe, pour de nombreuses raisons. » — Une citation de Mina Niazi, professeure adjointe en gastroentérologie et hépatologie à Hôpital royal universitaire de Saskatoon

Jusqu'ici, ces deux spécialistes suivent actuellement 150 transplantés du foie, un suivi qui se poursuit tout au long de la vie des patients. En Saskatchewan, environ 15 personnes sont en attente d’une greffe de foie.

Le Dr Lawrence Worobetz et la Dre Mina Niazi ont rencontré des responsables de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) en avril dernier dans le cadre du Mois de la santé du foie et leur ont fait part de leurs inquiétudes et de la nécessité d'avoir plus de ressources.