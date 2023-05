Un bâtiment tout neuf pour le marché public de la Matanie en 2024

Le concept architectural du bâtiment en bois a été conçu par la firme de Rimouski, Goulet et LeBel. Le marché sera aussi couvert d’une toiture métallique en rappel de l’histoire maritime et industrielle du site où se situe aussi l’ancien port de Matane.

Pour le préfet Andrew Turcotte, cette annonce est l’aboutissement de beaucoup de travail. Ce qu’on veut, dit-il, c’est que ce soit un milieu qui va être attrayant, rassembleur. On veut que le monde se l’approprie.

La MRC table sur la construction d’un seul bâtiment afin d’avoir une offre plus stable et non soumise aux aléas de la météo. Si on veut vraiment fonctionner sur trois saisons, ça nous prenait un bâtiment qui était fermé pour que les clients soient bien à l’abri, à la chaleur. Puis ils vont pouvoir profiter du soleil, s’il est là, avec tous les puits de lumière qu’on a ajoutés au travers du bâtiment , fait valoir le préfet de la MRC .

Le directeur de l’urbanisme de la MRC de la Matanie, Olivier Banville, ajoute que les producteurs consultés voulaient eux aussi un lieu à l’abri des intempéries. C’est un besoin qu’on a assez bien compris dans un contexte où on voulait s’installer en bord de mer.

Le projet est évalué à 1,5 millions de dollars. Photo : Radio-Canada

La bâtisse pourra héberger de 15 à 20 kiosques.

Sur le bord du fleuve, à proximité de la marina, le marché public sera accessible à pied, tout au bout de la promenade des Capitaines qui longe la rivière au centre-ville.

L’idée, explique Olivier Banville, c’est aussi d’avoir un bâtiment qui va venir animer la place des Rochelais qui va servir de vitrine pour le secteur bioalimentaire, mais également répondre aux besoins en tourisme et en animation des lieux.

La MRC mise aussi sur la situation géographique de son nouveau marché public, le long de la route 132, pour en faire un attrait touristique. On sait très bien que Matane est une ville de passage, admet le préfet, mais plus on ajoute des services, plus on va être capable d’accrocher les touristes, de les garder le plus longtemps possible en Matanie.

Un projet attendu

L’annonce est une très bonne nouvelle pour les producteurs et les consommateurs de la région.

Ces dernières années, le marché public de la Matanie s’installait au Colisée Béton provincial. L’édifice était disponible seulement quelques semaines par année. Certaines années, pas du tout.

Auparavant sous la responsabilité des Saveurs de la Matanie, la gestion du marché public et sa relocalisation ont été reprises par la MRC .

Membre des Saveurs de la Matanie, Isabelle Béchard, propriétaire des Biquettes de la Coulée, est très enthousiaste du résultat. C’est génial, ça fait longtemps qu’on attend ça. C’est chaleureux. La MRC a vraiment repris le flambeau de manière incroyable.

Pour l’agricultrice en production ovine et bovine, Nancy Lavoie, le projet répond très bien aux besoins des producteurs qui arrivent avec des produits, mais aussi souvent avec beaucoup de matériel comme des réfrigérateurs et des congélateurs. C’est bien pensé pour la réalité des producteurs , relève Mme Lavoie.

Le préfet souhaiterait d’ailleurs que les kiosques ne soient pas occupés que durant les week-ends, mais aussi durant les jours de semaine. Que le monde, au lieu d’arrêter l’épicerie ou d’arrêter dans un dépanneur, puisse arrêter au marché public, chercher une petite viande, un petit fromage, commente M.Turcotte.

L’appel d’offres sera lancé prochainement afin que le lieu soit prêt l'été prochain.

Pour réaliser son projet, la MRC a notamment reçu une subvention de 500 000 $ de Développement économique Canada ainsi que 100 000 $ issu du Fonds de soutien au développement du secteur bioalimentaire. De l’argent du Fonds régions et ruralité ainsi qu’un règlement d’emprunt complètent le montage financier.

En attendant l’inauguration, le marché public aura lieu cet été au Colisée Béton provincial du 13 juillet au 2 septembre.

Avec la collaboration de Jean-François Deschênes