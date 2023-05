Matt Lang et des hommages à AC/DC et Metallica à la Foire du camionneur

En plus des traditionnelles courses de camions avec ou sans charge, plusieurs activités familiales seront au programme. Maquillage pour enfants, jeux gonflables et spectacles du magicien Marc Trudel sont prévus.

Des jeunes pourront aussi être initiés à la pratique du trapèze avec le Cirque Carpe Diem.

Carpe Diem revient cette année avec son gros trapèze volant. C’est vraiment immense. Ils vont faire deux représentations par jour, le samedi et le dimanche. Les enfants et même les adolescents pourront s’amuser avec le trapèze. Les gens du cirque vont leur enseigner comment s’amuser avec ça. Ils ont des harnais. C’est quand même assez gros comme kit , fait valoir Alain Julien, directeur de la programmation de la Foire du camionneur.

La 35e Foire du camionneur de Barraute aura lieu du 1er au 4 septembre. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté - Facebook Foire du camionneur

Matt Lang en exclusivité partagée

Au niveau musical, l’artiste country québécois Matt Lang sera la tête d’affiche du vendredi, sur la scène Trionex de l’aréna de Barraute. La Foire du camionneur offre la seule autre possibilité de voir le spectacle de Matt Lang cette année dans la région, alors qu’il affiche déjà complet le 17 juin prochain au Festival du bœuf de Sainte-Germaine-Boulé.

« Il va faire les deux places, on a réussi à s’entendre. On a obtenu l’exclusivité pour le restant de l’année en Abitibi. Si les gens veulent voir Matt Lang en show, ils devront venir à Barraute. » — Une citation de Alain Julien, directeur de la programmation

La Foire du camionneur attire généralement de bonnes foules. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La fête se poursuivra avec le Coco Country Band, alors que le samedi, le rock sera à l’honneur avec 21 Gun Salute et Alcoholica, qui rendront hommage aux mythiques groupes AC/DC et Metallica. Les deux formations avaient fait un malheur en 2018.

Ils étaient venus ensemble et je m'étais promis que si je n’avais rien d’officiel pour le 35e, j’allais les ramener ensemble et faire une autre salle comble garantie. On avait fait un guichets fermés avec eux il y a cinq ans. Je m’attends à avoir une grosse édition cette année pour la fin de semaine , souligne Alain Julien.

Les billets seront bientôt mis en vente pour les deux soirées.

Un super tirage de 230 000 $

La Foire du camionneur rompt par ailleurs avec une tradition, alors qu’il n’y aura pas de groupe régional pour le tirage du dimanche soir. On fera appel au trio féminin Bond Girls Orchestra de Montréal, qui interprétera des succès des années 1960 à nos jours. Le spectacle demeure gratuit. En revanche, Yvon Julien et deux autres chansonniers de la région se produiront sous le chapiteau durant le week-end.

Le super tirage comporte cette année plus de 230 000 dollars en prix. Les 5000 billets à 120 $ sont déjà en circulation. Chaque année, le tirage permet de redistribuer environ 300 000 $ en dons à des organismes locaux et régionaux.