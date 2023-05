Fonderie Horne : un actionnaire québécois interpellera Glencore en Suisse

Willie Gagnon, actionnaire de Glencore et directeur général du mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC), se rendra en Suisse le 26 mai prochain afin d’interpeller les dirigeants de la multinationale sur les émissions polluantes de la Fonderie Horne, dans le cadre d’une assemblée annuelle.

L’homme originaire de Rouyn-Noranda souhaite utiliser son temps de parole, dont tous les actionnaires présents à l’assemblée peuvent se prémunir, pour faire valoir l’importance d’une réduction plus rapide des rejets atmosphériques de la Fonderie Horne.

« La pollution nuit à la santé des gens, à l’environnement et aux actionnaires. C’est mauvais pour tout le monde. Il faut que Glencore sorte de la controverse. » — Une citation de Willie Gagnon

Le directeur général du MÉDAC compte aussi questionner le conseil d’administration de la multinationale sur la responsabilité sociale de l’entreprise envers la population touchée par ses activités.

Au Canada, c’est dans la culture d’entreprise de se soucier des intérêts de toutes les parties prenantes, incluant la collectivité. Glencore devrait se soucier de sa responsabilité sociale à titre d’entreprise et se soucier de la population en général , affirme Willie Gagnon.

Des bâtiments du quartier Notre-Dame seront achetés par Glencore et détruits pour la création d'une zone tampon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Glencore pointé du doigt ailleurs dans le monde

À sa dernière assemblée annuelle des actionnaires, en avril 2022, plusieurs représentants de la société civile avaient profité de leur présence pour souligner leur mécontentement face aux impacts des activités de Glencore dans leur pays.

Le journaliste français indépendant Martin Boudot y avait notamment soulevé des questions concernant la surexposition de la population de la Ville de Cerro de Pasco, au Pérou, aux émissions de plomb de la société minière Volcan, détenue par Glencore.

Nous avons mené des études sur les cheveux de 89 enfants, en plus de faire des tests de QI. En moyenne, ces enfants ont 12 points de QI de moins qu’un autre village à proximité et ils ont six fois plus de plomb dans le corps. Est-ce que Glencore pourrait utiliser une partie de ses profits pour limiter ses impacts à Cerro de Pasco? , avait-il lancé aux dirigeants de la multinationale.

Kalidas Madhavpeddi, président du conseil d'administration de Glencore, répond aux questions des actionnaires et journalistes à l'assemblée générale. Photo : Capture d'écran : Glencore

Les installations de Cerro de Pasco sont en exploitation depuis plus de 100 ans, mais nous travaillons pour limiter les impacts à long terme des activités , avait alors rétorqué le président du conseil d’administration de Glencore, Kalidas Madhavpeddi.

D’autres actionnaires ont aussi abordé des questions de droits de la personne, notamment sur le mauvais traitement de travailleurs de mines de charbon en Colombie souhaitant former un syndicat. Ces nombreuses interventions ont d’ailleurs inspiré la démarche de Willie Gagnon.

Ce n’est pas facile de se faire entendre dans une lutte comme celle-là, mais je pense que l’outil qu’on a à notre disposition est bon. L’assemblée annuelle sera un bon moment pour faire part de nos préoccupations , soutient-il.

Le conseil d’administration de la multinationale devra donc se prononcer pour la première fois dans le dossier la qualité de l’air à Rouyn-Noranda. Interpellé par Radio-Canada le mois dernier, le président-directeur général de Glencore, Gary Nagle, avait refusé notre demande d’entrevue.