La police de Windsor enquête après un incendie mortel

Les flammes ont ravagé une maison sur le chemin Chandler, à l'est du chemin Tecumseh et du centre Chrysler, vers 23 h 30.

Les pompiers sont restés sur les lieux pendant plusieurs heures.

Selon les services d'incendie et de sauvetage de Windsor, le commissaire des incendies de l'Ontario et un enquêteur sur les incendies doivent se rendre sur place.

La police de Windsor a déclaré mardi après-midi qu'un corps avait été retrouvé à l'intérieur de la maison au cours de l'enquête, et que les équipes chargées des incendies criminels et des crimes majeurs étaient en train de déterminer la cause de l'incendie et les circonstances entourant la découverte du corps .

Les enquêteurs sont à la recherche de témoins et d'enregistrements de caméras de surveillance ou de caméras de tableau de bord présents dans la zone au moment de l'incident.

La police n'a pas fourni d'autres détails.