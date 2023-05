50 chats à la recherche d’une famille pour la vie à la SPA de l’Estrie

La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie réduit les frais d’adoption sur les chats de 10 mois et plus du 2 au 4 mai. L’objectif est de réduire l’achalandage de félins dans les locaux de l’organisme.

Une cinquantaine de chats seront disponibles à l’adoption pendant cette période. Dans les derniers mois, la Société a pris en charge bon nombre de bêtes en raison, notamment, de l’accroissement du nombre de chats errants dans les rues de Sherbrooke.

L’achalandage est principalement expliqué par une hausse du nombre d'admissions au refuge. On a beaucoup de chats qui proviennent de colonies. Ce sont des chats qui ne sont pas stérilisés, pas sociabilisés. On doit donc leur donner beaucoup de temps et d’efforts avant de les mettre à l’adoption. Une fois qu’ils sont prêts à être adoptés, il faut trouver des fermes ou des familles qui sont prêtes à accueillir des chats un peu plus craintifs , explique l’agente de communication à la SPA de l’Estrie, Alexanne Bégin.

Elle souligne que les frais vétérinaires sont aussi une cause importante de l’abandon d’animaux. Plusieurs gardiens n’ont plus les moyens de prendre soin de leurs animaux, donc ils viennent les porter à la SPA de l’Estrie , note-t-elle.

Les déménagements sont aussi en cause. Malheureusement, le manque de logements qui acceptent les animaux fait en sorte que plusieurs gardiens doivent se départir de leurs animaux par manque de logements qui les acceptent , se désole Alexanne Bégin.

Des chats pour tous

Nous avons des chats pour tous les types de famille. On a des chats qui sont plus craintifs, d’autres plus à l’aise , assure l’agente de communication de la SPA .

Les futurs gardiens, pour la somme de 100 $, sont assurés d’adopter un chat vacciné, stérilisé, vermifugé et qui a passé un examen vétérinaire complet. Une évaluation comportementale est également réalisée afin de donner des conseils personnalisés aux gardiens.

Certains chats sont malades donc on priorise des familles qui sont à la recherche d’une adoption qui soit significative et engagée dans ces cas-là. On s’assure que les gens qui viennent adopter un animal sont prêts à le faire et sont au courant de tout ce que ça implique , souligne Alexanne Bégin.

Au cours de l’activité, les frais d’adoption des chatons et des autres animaux restent inchangés.

Avec les informations de Jeanne Trépanier