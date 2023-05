Un nouveau festival d’humour et de musique s’installe à Buckingham

Tout nouvel événement dans la région, Le Festival se présente comme « un cocktail de blagues et de beats ». Comprenant trois galas d’humour en soirée et deux matinées musicales, la première édition prendra ses quartiers à la Salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham, du 21 au 23 juillet.

L’événement a été pensé pour redonner vie à la ville , confie la cofondatrice du festival et directrice de la programmation musicale, Valérie Campeau. Cette dernière explique que ce secteur de Gatineau était orphelin depuis la disparition de la toute dernière édition du festival Buckingham en fête, en octobre 2016.

On y va en encourageant la relève québécoise. On a quelques gros noms, de grands artistes, mais pour la programmation globale, ce sont des humoristes et artistes musicaux de la relève , poursuit Valérie Campeau.

Vendredi 21 juillet, le comédien et humoriste Jean-Marie Corbeil donnera le coup d’envoi de ce nouveau rendez-vous culturel, avec un premier gala. Le lendemain, c’est le cofondateur de l’événement et directeur de la programmation des galas d'humour du Festival, Louis-Georges Boucher, qui prendra les rênes de la soirée. Pour clore les festivités, le dernier gala sera confié à l’humoriste gatinois Jacob Trépanier.

Chaque soir, accompagnés de l’animateur Stéphane Ducharme, les trois maîtres de cérémonie seront accompagnés d’une douzaine d’humoristes, récurrents pour la plupart d’un gala à l’autre, avec la participation notamment de Steven Bilodeau, Claudia Lopez, Olivier Pratte, Coralie Laperrière, ou encore de l’humoriste de la région Gaby Gatineau.

Samedi et dimanche à 11h, place à la musique avec un concert du Montréalais Komo, Maxime Comeau de son vrai nom. Il sera accompagné de plusieurs artistes de la scène musicale outaouaise, dont le rappeur Nate Wolf, le chanteur de Buckingham Alexandre St-Geougon et l’artiste pop Anka. S'ajoute à la liste une invitée surprise issue de l’émission La voix 2023, mais qui n’est pas originaire de Gatineau.

Pour nous c'était important de soutenir différentes causes , indique par ailleurs Valérie Campeau. Pour chaque billet vendu, 5 $ seront reversés à différentes causes, dont la Fondation des Maladies du Coeur et de l’AVC du Québec, Prévention du Suicide, la Fondation québecoise du cancer, Moisson Outaouais, la Maison de la Famille de Buckingham.